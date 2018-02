Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Andrej Hebar je z dvema zadetkoma popeljal Olimpijo v finale. V torek bo najboljši strelec zmajev odpotoval na olimpijske igre. Foto: www.alesfevzer.com Sorodne novice Triglav blizu presenečenja - Čepon odločil v 54. minuti Dodaj v

Triglav namučil zmaje - aprila v finalu večna tekmeca

Jeseničani gladko odpravili Celjane

5. februar 2018 ob 22:18

Ljubljana - MMC RTV SLO

V finalu državnega prvenstva se bodo znova srečali hokejisti SIJ-a Acronija Jesenic in SŽ-ja Olimpije. Precej bolj napeta je bila polfinalna tekma v Tivoliju, kjer so zmaji premagali Triglav s 5:4.

Prvo tekmo prejšnji ponedeljek v Kranju so Ljubljančani dobili z 2:1. Tudi v Tivoliju je bilo zelo zanimivo, trener Jure Vnuk je v vrata postavil Tilna Spreitzerja.

Gostje so povedli že v 2. minuti, ko je zadel Jan Lampič. Še pred koncem uvodne tretjine sta Andrej Hebar in Aljaž Uduč zrežirala preobrat. V 38. minuti je Matic Štenkler izenačil na 2:2.

Miha Zajc in Luka Zorko sta na začetku zadnje tretjine poskrbela za mirnejše nadaljevanje Olimpije. Krištof Potočnik je ujel priključek v 56. minuti. Minuto in 20 sekund pred koncem je vratar Triglava Žan Us zapustil vrata in Hebar je zatresel prazno mrežo za 5:3. Končni izid je postavil Jaša Jenko 13 sekund pred koncem.

Gladka zmaga Jeseničanov

Železarji so ugnali ECE Celje s 5:1. Za Jeseničane so pred 270 gledalci v dvorani Podmežakla zadeli Andrej Tavželj (21.), Miha Logar (23.), Luka Kalan (47.), Adis Alagić (54.) in Luka Bašič (58.), za Celjane pa Nejc Kastelic (22.).

Finale bo na sporedu aprila, razpored pa bo odvisen tudi od končnice Alpske lige. Če bosta v finalnih tekmah igrala eden ali oba slovenska kluba, bo ta skrajšan in ga bodo igrali le na dve zmagi. Če bo finale minil brez Slovencev, pa bo finale potekal na tri zmage. Državnega prvenstva bo konec najpozneje 20. aprila.

Polfinale, povratni tekmi:

SIJ ACRONI JESENICE - ECE Celje

5:1 (0:0, 2:1, 3:0)

270; Tavželj 21., Logar 23., Kalan 47., Alagić 54., Bašič 58.; N. Kastelic 22.

SŽ OLIMPIJA - Triglav

5:4 (2:1, 0:1, 3:2)

200; Hebar 17., 59., Uduč 18., Zajc 45., Zorko 46.; Lampič 2., Štenkler 38., K. Potočnik 56., Jenko 59.

Prvi tekmi:

TRIGLAV - SŽ OLIMPIJA

1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

300; Terlikar 28.; Koren 27., Čepon 54.

ECE CELJE - SIJ ACRONI JESENICE

2:4 (1:3, 0:1, 1:0)

Kastelic 5., Leber 60.; Tomaževič 7., Jezovšek 13., Čimžar 17., 36.

