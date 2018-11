Poudarki V nedeljo preostale tri tekme 16. kroga

Marcos Tavares je strelski rekorder Maribora in Prve lige. Proti Triglavu je dosegel 144. in 145. gol, s čimer samo utrjuje rekordni dosežek, ki ga je pred njim dolga leta s 130 zadetki v 1. SNL držal legendarni Štefan Škaper. Foto: www.alesfevzer.com Luka Zahović je zadel po lepo izigrani akciji Maribora v treh potezah, a nato je imel do konca vsaj tri 'smrtonosne' priložnosti, ki pa jih je zapravil. Foto: BoBo Rok Sirk se je z desetim prvenstvenim golom otresel Roka Kronavetra in je vsaj začasno sam na vrhu lestvice strelcev Prve lige. Foto: www.alesfevzer.com Mura je po novi domači zmagi prevzela visoko tretje mesto Prve lige. Si bodo Sobočani že ob vrnitvi med evropsko elito priigrali mesto v evropskih tekmovanjih? Foto: www.alesfevzer.com

Triglav povedel v Ljudskem vrtu, a Tavares poskrbel za 4:1

Prvi strelec lige Sirk z 10. golom za slavje Mure proti Gorici

10. november 2018 ob 14:02,

zadnji poseg: 10. november 2018 ob 18:13

Murska Sobota,Maribor - MMC RTV SLO

16. krog Prve lige so v Murski Soboti odprli nogometaši Mure in Gorice, mož odločitve je bil najboljši strelec prvenstva Rok Sirk. V Ljudskem vrtu je Triglav povedel, a to je bil račun brez Marcosa Tavaresa in vijoličasti so slavili s 4:1.

Že začelo se je z opozorilom, ko si je prek Toma Žurge prvo priložnost priigral Triglav. V 8. minuti je bil Luka Zahović blizu vodilnega zadetka, a mu je s stopalom branil Darjan Curanović, ki je nazadnje branil ravno proti Mariboru v 7. krogu na začetku septembra. V 18. minuti je sledil šok za Ljudski vrt: po levi strani je prodrl Tilen Mlakar, preigral Denisa Klinarja in sprožil diagonalni strel, ki je prevaral Jasmina Handanovića.

Evrogol najboljšega strelca 1. SNL

Na drugi strani je z imenitno akcijo odgovoril kapetan Marcos Tavares. Ikona vijoličastih je preigravala, Kranjčani so se mu umikali, nato pa je Tavares sprožil z 20 m in z zavitim strelom zadel malo mrežico. Evrogol za 144. gol najboljšega strelca v zgodovini slovenskega državnega prvenstva v nogometu.

Mat v treh potezah

V drugem polčasu so Mariborčani zaigrali bolj kombinatorno, kar jim je prineslo vodstvo v 56. minuti. Jasmin Mešanović je dobil žogo na sredini in poslal uporabno globinsko podajo na desno krilo, kjer je pritekel Denis Klinar in iz prve podal v osrčje kazenskega prostora za Luka Zahovića, ki je imel na voljo ves gol za svoj sedmi ligaški zadetek. Že čez štiri minute je bilo 3:1, skozi kranjsko obrambo se je sprehodil Felipe dos Santos in udaril z roba kazenskega prostora ter s pomočjo desne vratnice premagal Curanovića.

V 68. minuti so vijoličasti zaradi igranja z roko Ermina Alića v lastnem 16-m prostoru prišli do najstrožje kazni, ki jo je izvedel Tavares. A Curanović je ubranil strela kapetana Maribora, ki pa je bil nato kljub starosti prvi pri odbiti pred golom vrteči žogi in zlahka dosegel drugi gol večera. Zmaga Štajercev nad Gorenjci bi lahko bila še izdatnejša, če bi Zahović izkoristil še kakšno priložnost iz svojih številnih poskusov.

Močno povečan pritisk na Olimpijo

Maribor se je po porazu na derbiju z Olimpijo hitro vrnil v zmagovite tirnice in visoko slavil v Celju, po remiju zmajev z Domžalami in sobotni zmagi ima pred nedeljo s tekmo več kar 7 točk prednosti pred Ljubljančani.

Sirk natančen z glavo po podaji iz kota

V Fazaneriji se v ponovitvi četrtfinala Pokala Slovenije merita Mura in Gorica. Pred dnevi so se preboja med štiri veselili Prekmurci, ki so predtem tudi prvič v sezoni Prve lige slavili v gosteh. Na začetku septembra sta se v Novi Gorici moštvi razšli brez zmagovalca (2:2).

Gostitelji so povedli v 44. minuti, ko je po podaji iz kota Klemna Šturma v kazenskem prostoru najvišje skočil Rok Sirk in z glavo premagal Grego Sorčana. Napadalec Mure je dosegel že deseti gol v letošnji sezoni in je zdaj sam najboljši strelec državnega prvenstva.

Lipušček imel na glavi in nogi goriško točko

V nadaljevanju so Goričani imeli pobudo in so pošteno stisnili muraše v obrambo, a so bili pri zaključnih strelih nenatančni. Zadnji dve priložnosti za goriško točko je imel v zadnje četrt ure visokorasli branilec Žiga Lipušček. Najprej je bil z glavo premalo natančen, globoko v sodniškem podaljšku pa je iz idealnega položaja ustrelil naravnost v naročje Matka Obradovića. Posledično je Mura pri 22 točkah ujela ravno Gorico in ji zaradi boljše razlike v golih prevzela visoko 3. mesto na lestvici.

Velenjska tekma na TV SLO 2 in MMC-ju

Preostale tri tekme pred reprezentančnim premorom, Domžale – Celje, Rudar – Olimpija, ki si jo boste lahko v neposrednem prenosu ogledali na TV SLO 2 in MMC-ju, in Krško – Aluminij, bodo v nedeljo.

16. krog:

MURA - GORICA 1:0 (1:0)

Sirk 44.

Mura: Obradović; Kous, Bošković, Maruško, Šturm, Kozar, Lorbek, Šušnjara ( 91./Rebernik), Kouter ( 88./Horvat), Karničnik, Sirk ( 84./Maroša).

Gorica: Sorčan; Curk , Tomiček, Lipušček, Celcer, Humar ( 60./Gulič), Grudina , Kolenc ( 82./Džuzdanović), Osuji , Kotnik ( 60./Jermol), Smajlagić .

Sodnik: Aleksandar Matković (Ravne na Koroškem)

MARIBOR - TRIGLAV 4:1 (1:1)

Tavares 35., 68., Zahović 56., dos Santos 60.; Mlakar 26.

Curanović je v 68. ubranil 11-m Tavaresu .

Maribor: Handanović; Klinar, Ivković, Šuler , Viler; Cretu ( 84./Vrhovec), Pihler ; Mešanović, Tavares ( 88./Dervišević), dos Santos ( 64./Bajde); Zahović .

Triglav: Curanović; Bojić , Elsner , Alić, D. Kryeziu, Mlakar ; Tijanić ( 82./Gajič), E. Kryeziu; Žurga ( 66./Česen), Majcen, Afoakwa ( 78./Udovič).

Sodnik: Mihael Antič (Koper)



Nedelja ob 14.00:

DOMŽALE - CELJE



Ob 16.00:

RUDAR - OLIMPIJA

Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju.



Ob 18.00:

KRŠKO - ALUMINIJ

LESTVICA

MARIBOR 16 11 3 2 47:14 36 OLIMPIJA 15 8 5 2 32:18 29 MURA 16 6 4 6 24:22 22 GORICA 16 5 7 4 21:24 22 DOMŽALE 15 5 5 5 27:23 20 CELJE 15 4 7 4 17:23 19 ALUMINIJ 15 5 3 7 21:24 18 TRIGLAV 16 4 3 9 22:35 15 RUDAR 15 4 3 8 15:33 15 KRŠKO 15 2 6 7 11:20 12

T. J., To. G.