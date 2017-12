Triglav v Velenju presenetil Rudar

Kdo bo jesenski prvak, Maribor ali Olimpija?

2. december 2017 ob 12:53,

zadnji poseg: 2. december 2017 ob 17:49

Ljubljana - MMC RTV SLO

Do konca jesenskega dela Prve lige sta še dva kroga. Ta konec tedna bodo nogometaši Maribora gostili Gorico, Domžalčani pa pričakujejo Olimpijo.

Olimpija in Maribor sta na s po 40 točkami na vrhu lestvice, tako da bo šele naslednjo nedeljo znano, kdo bo jesenski prvak. Maribor bo poskušal po naporni jeseni (v sredo ga čaka še dvoboj Lige prvakov s Sevillo) iztisniti zadnje atome moči. "Potrebna je popolna aktivacija. Pokazati je treba poleg kakovostne igre tudi dovolj vztrajnosti in moštvenosti," pred današnjo tekmo z Gorico poudarja trener Darko Milanič. Vrača se Marko Šuler, na povratni tekmi četrtfinala Pokala Slovenije pa se je poškodoval Jasmin Mešanović, ki ga v letu 2017 ne bo več na igrišču.

Domžale (brez Jureta Balkovca) bodo v nedeljo poskušale preprečiti načrte Olimpiji. "Olimpija je zasluženo vodilna zasedba lige, goji lep in nevaren nogomet, tako da bo z razlogom favorit na tej tekmi. Z njimi imamo nekaj neporavnanih računov, saj smo na prvi medsebojni tekmi v tej sezoni nesrečno izgubili. Želja je, da nadaljujemo serijo zmag," napoveduje vezist Marko Alvir.

Zmaga Triglava v Velenju

Prva sobotna tekma med Ankaranom Hrvatini in Aluminijem, ki bi morala biti v Dravogradu, je bila preložena. V drugi pa je Triglav z goloma Mateja Podlogarja in Mateja Poplatnika z 2:1 premagal tretjeuvrščeni Rudar v gosteh. Gorenjci so povedli v 30. minuti, ko je Podlogar zadel s strelom z glavo ob bližnji vratnici po podaji Vlada Šmita iz levega kota. V 57. minuti so domači izenačili, potem ko je Klemen Bolha zadel z glavo po podaji Anžeta Piška iz kota. Odločitev o zmagovalcu pa je padla v 74. minuti. Luka Majcen je prišel do strela s slabih desetih metrov, Pridigar je žogo odbil na svojo levo stran, od koder pa jo je nato v mrežo potisnil Matej Poplatnik. Slednji je dosegel svoj deseti zadetek v sezoni, toliko jih ima tudi vodilni strelec Miljan Škrbić iz Krškega.

Prva liga Telekom Slovenije, 18. krog

Danes ob 20.20:

MARIBOR - GORICA

RUDAR - TRIGLAV 1:2 (0:1)

200; Bolha 57.; Podlogar 30., Poplatnik 74.

Rudar: Pridigar, Pišek , Vuklišević, Tomašević, Pušaver, Bolha, Radić (73./Markovskij), Bijol (46./Novak), Antonov (57./Tučić), Črnčič, Mary.

Triglav: Džafić , Šmit (71./Križaj ), Suljević, Dav. Zec, Bojić (83./Arh Česen), Udovič , Poplatnik, Pušnik (62./Tijanić), Robnik , Majcen, Podlogar.

Sodnik: Rade Obrenović (Ljubljana)





Nedelja ob 14.00:

KRŠKO - CELJE



Ob 16.50:

DOMŽALE - OLIMPIJA

Preloženo:

ANKARAN HRVATINI - ALUMINIJ

Lestvica: OLIMPIJA 17 12 4 1 30:7 40 MARIBOR 17 12 4 1 30:10 40 RUDAR 18 9 2 7 23:17 29 DOMŽALE 17 8 4 5 32:16 28 CELJE 17 6 6 5 21:21 24 GORICA 17 7 2 8 20:24 23 ALUMINIJ 17 4 4 9 19:27 16 KRŠKO 17 4 4 9 21:33 16 TRIGLAV 18 3 5 10 16:32 14 ANKARAN HRVATINI 17 1 5 11 15:40 8

T. O.