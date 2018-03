Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 6 glasov Ocenite to novico! Triglavanke so na domačem parketu prišle do drugega pokalnega naslova. Foto: www.alesfevzer.com Triglavanke so pripravile presenečenje v finalu pokala. Foto: www.alesfevzer.com Dekleta smo stopila skupaj in verjela v zmago. Ne zavedamo se še, kaj nam je uspelo, saj nam je finalni turnir pobral ogromno moči. Rebeka Abramović, najkoristnejša igralka zaključnega turnrja Dodaj v

Triglavanke končale prevlado Celjank in dvignile pokal

Celjanke ostajajo pri 12 pokalnih naslovih

11. marec 2018 ob 17:01,

zadnji poseg: 11. marec 2018 ob 19:14

Kranj - MMC RTV SLO

Košarkarice Triglava so v finalu zaključnega turnirja pokala v Kranju presenetile 12-kratne pokalne zmagovalke, košarkarice Cinkarne Celja (72:68), in se veselijo osvojitve drugega pokalnega naslova v zgodovini.

Celjanke, ki so od leta 2005 le trikrat prepustile pokalno lovoriko tekmicam - 2011 Kranjski Gori ter 2014 in 2018 Triglavu, ostajajo pri dvanajstih pokalnih naslovih.

Triglavanke, ki so bile letos dvakrat blizu zmage proti Celjankam, so tretjič le slavile. Najbolj zaslužna za uspeh Triglavank je Rebeka Abramović, ki je v finalu dosegla 30 točk. Z odlično igro si je prislužila tudi naziv najboljše igralke zaključnega turnirja.

Varovanke nekdanjega košarkarja Ernesta Novaka so bile večji del tekme v prednosti, ob polčasu so imele točko prednosti, pred zadnjo četrtino pa so prednost še povišale (62:55).

V zadnjih desetih minutah igre so bolje zaigrale varovanke Damirja Grgića, ki so z delnim izidom 6:0 ujele nasprotnice (62:61). Strelski mrk Triglavank je po šestih minutah igre prekinila Abramovičeva, ki pa je bila le polovično uspešna s črte prostih metov (63:61). Sledila je izenačena igra, odločilno trojko, svojo četrto, pa je 20 sekund pred koncem zadela prav Abramovičeva (71:66).

Izjave po tekmi

Ernest Novak, trener Triglava: "Rad bi čestital dekletom za borbenost in energijo, ki so jo vnesle v današnjo tekmo. Na trenutke smo imeli malo krize, vendar se nikoli nismo vdali. Vsa čast dekletom, da so zdržala do konca. Čestitke tudi vsem ostalim v klubu, ki so organizirali ta finalni turnir. Zelo sem zadovoljen. To lovoriko smo si zaslužili."

Damir Grgić, trener Cinkarne Celje: "Čestitam ekipi Triglava za zasluženo zmago in osvojeno lovoriko. Danes so bili veliko boljša ekipa. Bolj so si želeli te zmage, kar kaže tudi razmerje v skoku. Enostavno nismo imeli rešitve za odlično Abramovičevo, ki je danes pokazala iz kakšnega testa je. Čestitam tudi svojim igralkam za drugo mesto in upam, da smo se vsi skupaj naučili nekaj iz te tekme. Naredili bomo vse, da se ekipi Triglava oddolžimo z osvojitvijo naslova državnega prvaka."

KOŠARKA (Ž)

POKAL SLOVENIJE

ZAKLJUČNI TURNIR, Kranj



Finale:

TRIGLAV - CINKARNA CELJE

72:68 (21:21, 17:16, 24:18, 10:13)

600; Abramović 30 (6/14 za dve, 4/4 za tri), Jakobčič 17, Žibert 14, Seničar 5, Šarić 4, Jesenšek 2; Delić 15, Krošelj 13, Friškovec 10, Chidom 9, Ocvirk in Slonjšak po 8, Gwashavanhu 5.

Polfinale:

AKSON ILIRIJA - CINKARNA CELJE

45:88 (16:19, 12:24, 9:27, 8:18)

More 15; Marić 18 (26 skokov), Delić 15.



KONJICE - TRIGLAV

36:75 (14:23, 5:18, 11:20, 6:14)

Zdovc 9; Abramovič 17, Šarić 12.

D. S.