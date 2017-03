Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.8 od 8 glasov Ocenite to novico! Nogometaši Werderja so se veselili visoke zmage. Foto: EPA Pierre Emerick Aubameyang je bil edini strelec v Dortmundu. Foto: EPA Thomas Müller je v letošnji sezoni zadel le dvakrat v Bundesligi, prispeval pa je že deset podaj. Foto: Reuters Anthony Modeste slavi z navijači Kölna. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Trije Avstrijci potopili Leipzig - Müller še povišal prednost Bayerna

Borussia vse bližje drugemu mestu

18. marec 2017 ob 21:22,

zadnji poseg: 19. marec 2017 ob 19:37

Bremen - MMC RTV SLO

Nogometaši Werderja, ki se borijo za obstanek v Bundesligi, so v 25. krogu odpravili RB Leipzig s 3:0. Borussia iz Dortmunda zaostaja le še tri točke za rdečimi biki.

Bremenčani so v zadnjem mesecu ujeli pravo formo, osvojili so kar 13 od 15 mogočih točk, še vedno pa jih čaka hud boj, saj so razlike zelo majhne, 16. mesto pa vodi v dodatne kvalifikacije s tretjeuvrščeno ekipo iz druge nemške lige.

Več kot 41.000 gledalcev se je zbralo na Weserstadionu, ki je spominjal na zlate čase Werderja, ko je bil trener Otto Rehhagel.

V 34. minuti se je Zlatko Junuzović odločil za strel s 25 metrov, žogo je z desno nogo mojstrsko zavrtinčil in jo tik ob vratnici poslal v mrežo. Leipzig ni našel prave igre, najlepšo priložnost je imel Marcel Sabitzer šest minut pred odmorom, ko je z roba kazenskega prostora zadel notranji del vratnice.

Po uri igre je udarila avstrijska naveza v vrstah Werderja. Junuzović je izvajal prosti strel z leve strani, v kazenskem prostoru je opazil osamljenega Floriana Grillitscha, ki je z 12 metrov sijajno zadel žogo z levo nogo in jo poslal pod prečko. V zadnji minuti je strel Arona Johanssona vratarju Petru Gulacsiju še uspelo odbiti, pritekel pa je rezervist Florian Kainz in zatresel nebranjeno mrežo. S tem je zaokrožil popoln avstrijski dan v Bremnu. Trener Alexander Nouri, ki je bil na začetku februarja na izhodnih vratih, je zdaj pravi junak.

Aubameyang znova odločil v Dortmundu

Leipzig, ki je v jesenskem delu navduševal, je v veliki krizi in zelo težko bo ohranil drugo mesto. Borussia iz Dortmunda zaostaja le še tri točke, potem ko je v petek zvečer na stadionu Westfalen premagala Ingolstadt z 1:0. Edini zadetek je po četrt ure igre prispeval Pierre-Emerick Aubameyang po podaji Marcela Schmelzerja z leve strani. Najboljši strelec Bundeslige je zadel že 23-krat v letošnji sezoni. Gostje, ki so vse bližje selitvi v drugo ligo, so imeli v drugem polčasu ogromno priložnosti, predvsem Matthew Leckie se ni izkazal iz zelo ugodnih položajev.

Müller končal strelsko sušo

Bayern je v nedeljo na Borussia Parku v Mönchengladbachu povišal prednost na neulovljivih 13 točk (0:1). Borussia je prikazala zelo dobro igro po velikem razočaranju v četrtek, ko je izpadla iz Evropske lige proti Schalkeju.

V prvem polčasu so bili Bavarci precej boljši, najlepšo priložnost je imel Arjen Robben dve minuti pred odmorom, ko si je žogo nastavil na levico in z roba kazenskega prostora stresel vratnico, odbito žogo je Robert Lewandowski poskusil z glavo pospraviti v mrežo, a se je s parado izkazal Yann Sommer.

V 63. minuti je Thiago Alcantara z leve strani sijajno podal pred vrata, Thomas Müller je ušel branilcu Janniku Vestargaardu in se znašel sam pred Sommerjem, žogo si je zaustavil z desnico in jo nato z levico poslal v mrežo. Müller se je veselil šele drugega zadetka v Bundesligi v letošnji sezoni. Skupno je na 250 tekmah prispeval 93 golov. V zadnjih minutah je Borussia pritisnila, rezervista Thorgan Hazard in Josip Drmić pa nista bila dovolj natančna.

Köln je ugnal berlinsko Hertho s 4:2. Anthony Modeste se je s hat-trickom prebil na drugo mesto na lestvici strelcev (22 golov). Dominic Maroh je odigral vseh 90 minut za kozličke, ki so blizu uvrstitvi v Evropsko ligo.

25. krog:

BORUSSIA (D) - INGOLSTADT 1:0 (1:0)

Aubameyang 14.

Borussia (D): Bürki, Piszczek, Sokratis, Ginter, Castro (83./Merino), Guerreiro (56./Weigl), Durm, Schmelzer, Pulisic (77./Schürrle), Kagava, Aubameyang.

Ingolstadt: Hansen, M. Matip, Bregerie, Tisserand, Hadergjonaj, Suttner, Cohen (83./Multhaup), Morales (90./Hinterseer), Leckie, Kittel (75./Gross), Lezcano.

Sodnik: Daniel Siebert

WERDER - RB LEIPZIG 3:0 (1:0)

Junuzović 34., Grillitsch 59., Kainz 90.

Werder Bremen: Wiedwald, Veljković, Sane, Moisander, Delaney (83./Eggestein), Gebre Selassie, Grillitsch (88./Kainz), Junuzović, Bauer, Bartels, Pizarro (73./Johannsson).

RB Leipzig: Gulacsi, Upamecano, Orban, Compper (56./Selke), Schmitz (81./Burke), Ilsanker, Demme, Halstenberg, Sabitzer, Forsberg, Werner.

Sodnik: Christian Dingert

WOLFSBURG - DARMSTADT 1:0 (1:0)

Gomez 45.

KÖLN - HERTHA 4:2 (3:0)

Osako 6., Modeste 36., 38., 63.; Ibišević 50./11-m, Brooks 70.

Maroh (Köln) je igral vso tekmo.

AUGSBURG - FREIBURG 1:1 (1:1)

Stafylidis 38.; Niederlechner 30./11-m

HOFFENHEIM - BAYER (L) 1:0 (0:0)

Wagner 62.

Kampl (Bayer) je igral vso tekmo.

EINTRACHT - HAMBURGER SV 0:0



MAINZ - SCHALKE 0:1 (0:0)

Kolašinac 50.



BORUSSIA (M) - BAYERN 0:1 (0:0)

Müller 63.

Borussia (M): Sommer, Elvedi, Christensen, Vestergaard, Wendt, Jantschke (73./Drmić), Strobl, Herrmann (64./T. Hazard), Hahn (81./Beneš), Raffael, Hofmann.

Bayern: Neuer, Lahm, Javi Martinez, Hummels, Alaba, Xabi Alonso (77./Kimmich), Thiago, Robben (85./Renato Sanches), Müller, Ribery (73./Coman), Lewandowski.

Sodnik: Tobias Stieler

Lestvica:

BAYERN 25 19 5 1 61:13 62 RB LEIPZIG 25 15 4 6 43:28 49 BORUSSIA (D) 25 13 7 5 54:27 46 HOFFENHEIM 25 11 12 2 46:25 45 HERTHA 25 12 4 9 34:30 40 KÖLN 25 9 10 6 37:29 37 EINTRACHT 25 10 6 9 26:27 36 FREIBURG 25 10 5 10 32:42 35

SCHALKE 25 9 6 10 32:27 33 BORUSSIA (M) 25 9 5 11 30:34 32 BAYER (L) 25 9 4 12 37:40 31 MAINZ 25 8 5 12 33:41 29 WERDER 25 8 5 12 34:44 29 AUGSBURG 25 7 8 10 24:34 29 WOLFSBURG 25 8 5 12 23:34 29 HAMBURGER SV 25 7 6 12 24:46 27 INGOLSTADT 25 5 4 16 23:42 19 DARMSTADT 25 4 3 18 17:47 15

A. G.