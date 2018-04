Trije goli Zahovića za prvo domačo spomladansko zmago Maribora

Vodilna Olimpija jutri gostuje pri Krškem

Maribor se je na Ljudskem vrtu razveselil prve zmage letos, v štajerskem derbiju so s 3:2 porazili Celjane. Junak srečanja je Luka Zahović, ki je zadel trikrat.

Zahović je s tremi zadetki pokopal Celjane in poskrbel za prvo zmago Maribora v zadnjih petih obračunih s Celjani. Mariborčani so se s 15. zmago znova prebili pred Domžalčane na drugo mesto, Celjani pa po devetem porazu ostajajo na petem mestu.

3.500 gledalcev v Ljudskem vrtu je spremljalo zanimiv derbi, ki je postregel s kar petimi zadetki. Po prvem polčasu je bil izid izenačen (1:1), v drugem polčasu pa se je igra dodatno razživela, padli so trije goli.

Nogometaši Maribora so imeli več priložnosti, 10-krat so streljali v okvir vrat, Celjani pa štirikrat.

Zahović zadel za vodstvo Maribora

Mariborčani so povedli v 16. minuti. Dino Hotić je z globinsko podajo v kazenskem prostoru našel Luko Zahovića, ki je mojstrsko ustavil žogo, nato se otresel enega od gostujočih branilcev, preigral še vratarja Metoda Jurharja in žogo poslal v prazna vrata za 1:0.

Požeg Vancaš vrnil Celjane v igro

A odgovor Celjanov je sledil kmalu. V 25. minuti si je namreč Rudi Požeg Vancaš izmenjal dvojno podajo z Juciejem Lupeto, nato pa s kakšnih 14 metrov matiral Jasmina Handanovića. Lepa akcija celjskega dvojca.

Vratnica preprečila veselje Zahoviću

V 30. minuti bi Mariborčani lahko znova povedli. Zahović se je sam prebil pred Jurharja, že poslal žogo preko njega, a mu je veselje preprečila vratnica. Odbita žoga je prišla do Martina Kramariča, ki pa je nastreljal odlično postavljenega branilca Dušana Stojinovića.

Zahović od odbitka in gola

Hitro po vrnitvi na zelenico so gostitelji spet povedli. Odlično strelsko formo je še enkrat potrdil Zahović. Mariborsko akcijo je začel Hotić, podal je v kazenski prostor, z glavo je poskusil Aleks Pihler, a se je z imenitno obrambo izkazal vratar Celja, na njegovo žalost je do odbitka prišel ravno Zahović, ki je brez težav zabil za 2:1.

Celjani so po golu imeli nekaj pobude, a je bila ta bolj ali manj jalova z le nekaj nenevarnimi streli.

Tretji gol, najlepši gol

Sledile so minute Maribora, ki jih je ta unovčil za povečanje vodstva. Zahović je tako 20 minut po svojem drugem golu proslavil tretjega in to najlepšega na tekmi. Ob neodločnem Stojinoviću je po podaji Pihlerja v protinapad tekel Zahović, ga prehitel in nato spretno z leve strani žogo med nogama Jurharja poslal v mrežo. V 84. minuti je imel priložnost za povišanje prednosti Jasmin Mešanović, a na koncu v kazenskem prostoru zgrešil vrata Celja.

Celjanom je upanje povrnil Jucie Lupeta, ki je v 89. minuti z natančnim diagonalnim strelom z leve strani premagal Handanovića (3:2), takoj zatem pa je na drugi strani do strela iz bližine prišel Kramarič, a mu žoge ni uspelo spraviti v mrežo, tako da je ostalo pri 3:2.

Osuji junak Gorice

V uvodni tekmi dneva je Gorica z 2:0 ugnala Ankaran Hrvatine. Oba gola je dosegel Bede Amarachi Osuji. Novogoričani so v prvem polčasu podjetnejši tekmec, premoč pa sz golom kronali šele v drugem polčasu. V 57. minuti je Miha Gregorič z desne strani podal v osrčje kazenskega prostora, od koder je močno streljal Osuji in zadel (1:0).

V 82. minuti je z izvrstnim posredovanjem še višje novogoriško vodstvo preprečil Primož Bužan, ki je žogo po strelu Amela Džuzdanovića iz bližine odbil čez gol. A že po sledečem kotu je znova klonil, povsem sam je sredi kazenskega prostora ostal Osuji in drugič na tekmi zadel za končnih 2:0 in svoj peti gol sezone.

Kar šest golov v Velenju

Rudar je na zadnji tekmi sobotnega dne s 4:2 ugnal Aluminij. Gostitelji so povedli že v osmi minuti. Po napaki domače vrste je do žoge prišel Dominik Radić, streljal je z 12 metrov, z nizkim diagonalnim strelom je ugnal Matijo Kovačića. Svoj četrti gol v sezoni je Radić zabil v 33. minuti. Na 3:0 je že v 47. minuti povišal Djair Parfitt-Williams, ki je s približno 14 metrov z leve strani žogo poslal tik ob nasprotno vratnico.

Nekaj upanja gostom je v 49. minuti povrnil Ibrahim Mensah, ki je po podaji Francesca Tahiraja žogo poslal v mrežo le malce z desne strani za svoj sedmi gol v sezoni.

Velenjčani so v 62. minuti znova pobegnili za tri gole, ko je po zmedi v kazenskem prostoru iz bližine zadel Parfitt-Williams. Gosti so po tem golu hitro odgovorili, na 4:2 so se približali v 65. minuti, ko je po podaji Siyarja Kepirja sam pred vratarja prišel Tahiraj. A več Aluminij ni zmogel.

Olimpija bo v nedeljo ob 15.50 gostovala v Krškem. 26. krog se bo končal s tekmo med Domžalami in Triglavom.

Ibričić ostaja v Domžalah

Domžale so prejšnji teden v Velenju slavile že desetič zapored. Včeraj so iz kluba sporočili, da so z 32-letnim Senijadom Ibričićem pogodbo podaljšali za eno leto. Ibričić je v Prvi ligi to sezono zabil šest zadetkov, s čimer je drugi najboljši klubski strelec. "Senijad je s svojim delom, pristopom in igrami v rumenem dresu pokazal in dokazal, da je eden najboljših nogometašev in osebnosti, ki so kdaj igrali v Sloveniji. Vsekakor bi lahko igral v marsikaterem drugem klubu, ki bi mu lahko finančno ponudil precej več, a se je odločil, da ostane v Domžalah. To nas seveda izredno veseli in navdaja s ponosom," je športni direktor Matej Oražem polaskal nekdanjemu reprezentantu Bosne in Hercegovine.

Tudi Ibričić je vesel, da ostaja v Domžalah. Poudarja, kako odlični so odnosi, pohvalil je tudi svojega trenerja: "Navdušen sem nad načinom dela, ki ga goji trener Simon Rožman, s katerim sva zgradila odličen odnos. Fantastično sem se ujel tudi z vsemi soigralci in ljudmi iz strokovnega štaba ter uprave."

PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 26. krog



Nova Gorica:

ANKARAN HRVATINI - GORICA 0:2 (0:0)

Osuji 57., 83.

RK: Romero 18./Ankaran Hrvatini

Ankaran Hrvatini: Bužan, Soldo, Badžim , Pahor, Gliha (61./Delgado), Nkama, Suljić, Romero , Mate, Santos (73./Zemljak), Vodeb (86./Furjan).

Gorica: Sorčan, Celcer, Jogan, Kavčič, Gregorič, Grudina , Humar, Marinič (78./Tešija), Osuji, Nagode (81./Džuzdanović), Edafe (58./Burgić).

MARIBOR - CELJE 3:2 (1:1)

3.500; Zahović 16., 49., 69.; Požeg Vancaš 25., Lupeta 89.

Maribor: Handanović, Viler, Šuler, Ivković, Milec, Pihler, Cretu, Hotić (90. /Ahmedi), Tavares (77./Mešanović), Kramarič, Zahović (81./Mlakar).

Celje: Jurhar, Brecl, Stojinović, Džinić, Vidmajer (72./Andrejašič), Pišek, Cvek (88./Predragović), Kerin (46./Pungaršek), Pečnik, Požeg Vancaš, Lupeta.



RUDAR - ALUMINIJ 4:2 (2:0)

Radić 8., 33., Parfitt-Williams 47., 62.; Mensah 49., Tahiraj 65.

Rudar: Pridigar, Pišek, Kašnik, Tomašević, Pušaver, Bijol, Parfitt-Williams (87./Mlakar), Novak (69./Antonov), Trifković (82./Kamara), Črnčič , Radić.

Aluminij: Kovačić, Ploj, Zeba, Šme, Jakšić, Petrovič, Kepir (68./Rogina), Štor (84./Nunić), Tahiraj, I. Mensah, Kidrič (68./Marinšek).

Nedelja ob 15.50:

KRŠKO - OLIMPIJA



Ob 19.00:

DOMŽALE - TRIGLAV

PRVA LIGA SLOVENIJE, LESTVICA OLIMPIJA 25 18 5 2 47:11 59 MARIBOR 25 15 7 3 42:20 52 DOMŽALE 24 15 4 5 54:20 49 RUDAR 25 12 4 9 36:31 40 CELJE 25 10 6 9 42:35 36 GORICA 25 9 4 12 26:34 31 KRŠKO 23 7 5 11 30:40 26 ALUMINIJ 25 5 6 14 28:47 21 TRIGLAV 24 3 6 15 20:46 15 ANKARAN HRVATINI 25 2 7 16 20:61 13

