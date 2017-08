Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 6 glasov Ocenite to novico! Tim Gajser se je v obeh vožnjah po slabem štartnem položaju prebil med deseterico. Foto: hondaproracing.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Trije Slovenci do točk, Gajser na koncu šesti

Zmaga Herlingsa, Cairoli še vedno suvereno v vodstvu

13. avgust 2017 ob 15:18,

zadnji poseg: 13. avgust 2017 ob 18:16

Frauenfeld-Gachnang - MMC RTV SLO, STA

Na dirki svetovnega prvenstva v motokrosu v Frauenfeld-Gachnangu je najboljši slovenski dirkač Tim Gajser osvojil šesto mesto, potem ko je bil sedmi v prvi in peti v drugi vožnji.

Prvič v sezoni so na dirki do točk prišli vsi Slovenci, ki so nastopili: poleg Gajserja sta v Frauenfeld-Gachnangu tekmovala še Jernej in Peter Irt, ki sta drugo vožnjo končala na 18. in 19. mestu, skupno pa jima je to prineslo 21. in 22. mesto.

Na vrhu se je zmage veselil Jeffrey Herlings, ki je dobil drugo vožnjo, enako število točk (40) je imel drugi Francoz Gautier Paulin. Tretji je bil vodilni v SP-ju Italijan Antonio Cairoli. Domačin Arnaud Tonus, ki je dobil prvo vožnjo, druge po padcu ni končal.

Skupno je na prvem mestu v SP-ju ostal prepričljivo vodilni Cairoli, ki ima zdaj že 605 točk, drugi je današnji zmagovalec Herlings s 508, tretji pa Paulin s 486. Tim Gajser je ostal na petem mestu, ima pa 406 točk. Peter Irt je skupno na 41. mestu s štirimi točkami, njegov brat je s točko manj na 44. mestu.

Vrstni red po 29. vožnji (od 37): 1. A. CAIROLI ITA 605 2. J. HERLINGS NIZ 508 3. G. PAULIN FRA 486 4. C. DESALLE BEL 483 5. T. GAJSER SLO 406 6. R. FEBVRE FRA 401 7. M. NAGL NEM 358 8. J. VAN HOREBEEK BEL 348 9. A. TONUS ŠVI 328 10. G. COLDENHOFF NIZ 320 ... 41. P. IRT SLO 4 44. J. IRT SLO 3

M. L.