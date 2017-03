Trinajstica Martina Fourcada; Bauer 20.

Ob 17.45 še ženski šprint

10. marec 2017 ob 15:53

Kontiolahti - MMC RTV SLO

Najboljši biatlonec letošnje zime Francoz Martin Fourcade je dobil šprintersko preizkušnjo za svetovni pokal v Kontiolahtiju, kar je njegova 13. zmaga v sezoni.

Fourcade, ki je zgrešil enkrat, je za las, za šest desetink sekunde ugnal Čeha Ondreja Moravca, ki je pokril vse tarče. Tretji je bil Norvežan Emil Hegle Svendsen.

Dobro se je odrezal tudi Slovenec Klemen Bauer, ki je ob enem zgrešenem strelu končal na 20. mestu. Rok Tršan je bil 46.

Ob 17.45 se bodo v Kontiolahtiju v šprintu pomerile še ženske.

BIATLON SVETOVNI POKAL KONTIOLAHTI, Finska Šprint, 10 km (M): * 1. M. FOURCADE RUS 22:17,0 (1) 2. O. MORAVEC ČEŠ +0,6 (0) 3. E.-H. SVENDSEN NOR 9,4 (0) 4. J.-T. BOE NOR 12,1 (0) 5. A. PEIFFER NEM 22,3 (0) 6. S. EDER AVT 23,0 (1) 7. A. RASTORGUJEVS LAT 25,1 (1) 8. O.-E. BJOERNDALEN NOR 30,2 (1) 9. J. EBERHARD AVT 42,0 (2) 10. M. ROESCH BEL 42,3 (0) ... 20. K. BAUER SLO 1:04,7 (1) 46. R. TRŠAN SLO 1:46,1 (0) * - zgrešeni streli/kazenski krogi

A. V.