Trmasti Gorenjci končali zmagoviti niz Olimpije

Zvečer še Rudar in Krško

5. avgust 2017 ob 11:23,

zadnji poseg: 5. avgust 2017 ob 18:58

Kranj,Velenje - MMC RTV SLO

Nogometaši Triglava so v uvodni sobotni tekmi 4. kroga državnega prvenstva remizirali z Olimpijo (0:0), ki je tako po treh zaporednih zmagah v Kranju osvojila "le" točko.

Favorizirani varovanci Igorja Bišćana so imeli pred 1.500 gledalci občutno terensko premoč (posest žoge 68:32, streli 21:3, streli v okvir 3:0), a se je zasedba Tončija Žlogarja disciplinirano branila in borila za vsak centimeter zelenice, tako da je bila na koncu nagrajena s točko, "veliko kot Triglav".

Jalova premoč Olimpije

Uvodni strel na tekmi je izvedel plavalec in paraolimpijec Darko Đurić, ki je požel bučen aplavz gledalcev v Športnem centru Kranj. Kljub veliki vročini, temperature so se gibale okoli 35 stopinj Celzija, je bil začetek srečanja dinamičen na obeh straneh. Olimpija je v nadaljevanju vse bolj prevzemala pobudo, obetaven akcije so se vrstile na polovici Triglava, ki pa se je uspešno branil. V 33. minuti je po predložku Alvesa z leve strani Isah Abas streljal z glavo, a meril čez vrata. Podobno je na drugi strani sprožil tudi David Zec. Pritisk Olimpije je narastel spet v končnici polčasa, vendar je Triglav vzdržal. Statistika ob odmoru: posest žoge 69:31, streli v okvir vrat 2:0 - oboje za Olimpijo.

Džafić ustavil Abasa

Ljubljančani so tudi drugi del začeli s pritiskom na domača vrata. V 59. minuti se je Abas Isah po podaji Stefana Savića z desne strani sam znašel pred Džafićem, a je slednji dobil dvoboj na "štiri oči". V nadaljevanju se je pritisk Olimpije le še stopnjeval, napadi so se vrstili, tako da je zadetek visel v zraku. Triglavu, ki se je povlekel na svojo polovico, so pešale moči.

Rdeči karton za Majcna

V 84. minuti je po podaji iz kota Kenan Bajrić neovirano sprožil z glavo z okoli desetih metrov, a meril mimo vrat. Tekma se je v končnici še nekoliko razživela, živci so bili napeti. Luka Majcen je tako v kratkem času dobil dva rumena kartona, kar je pomenilo rdeči karton v 90. minuti. Gorenjci so tako šest minut sodnikovega podaljška odigrali le z deseterico, a so vzdržali.

Drevi Rudar s Krškim

V drugi sobotni tekmi se bosta ob 20.30 pomerila Rudar in Krško. Rudar je v prejšnjem krogu po dveh zmagah prvič klonil, čeprav je v Ljudskem vrtu prikazal dobro igro. Velenjčani na domači zelenici Krškega, ki prihaja z najboljšim strelcem lige Miljanom Škrbićem, še niso premagali. Ob treh remijih so gostje enkrat osvojili tri točke.

Gajić posojen v Krško

Krško ima novega nogometaša, saj bo do konca jesenskega dela v Posavju igral Luka Gajić, ki ga je posodila Olimpija. 21-letni napadalec je bil lani posojen v Radomlje, letos pa je za Olimpijo zaigral na dveh tekmah. Obakrat je s klopi v igro vstopil na dvoboju kvalifikacij za Evropsko ligo proti Vaasi.

Mariborčani v nedeljo v Dravogradu

Že v petek sta se v Kidričevem Aluminij in Celje razšla brez zmagovalca (2:2). Nogometaši Maribora in Domžal, ki so med tednom napredovali v Evropi in v petek dobili nasprotnike v 4. predkrogu Lige prvakov oziroma Evropske lige, bodo igrali v nedeljo. Vijoličasti bodo gostovali v Dravogradu pri Ankaranu, Domžalčani pa pričakujejo Gorico.

DRŽAVNO PRVENSTVO



PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 4. krog

TRIGLAV - OLIMPIJA 0:0

1.500 gledalcev

: Majcen 90./Triglav

Triglav: Džafić, Kuhar , Gvardjančič (62./Bojić), Zec , Arh Česen , Mlakar (52./Đurković), Gajić, Krcić, Robnik (81./Bukara), Poplatnik, Majcen .

Olimpija: Vidmar, Apau, Ilić, Bajrić, Štiglec , Čanadjija, Tomić (80./Miškić), Savić, Alves (59./Oduwa), Kapun, Abas .

Sodnik: Miran Bukovec (Lendava)

Danes ob 20.30:

RUDAR - KRŠKO



Nedelja ob 16.50 (v Dravogradu):

ANKARAN HRVATINI - MARIBOR



Ob 20.00:

DOMŽALE - GORICA

Odigrano v petek:

ALUMINIJ - CELJE 2:2 (1:1)

300; Vrbanec 44./11-m, Mensah 77.; Žinko 31., Požeg Vancaš 75.

RK: Martinović 36., Rodin 82./Aluminij

Lestvica: OLIMPIJA 4 3 1 0 9:1 10 MARIBOR 3 3 0 0 5:2 9 DOMŽALE 3 2 0 1 8:3 6 RUDAR 3 2 0 1 5:3 6 KRŠKO 3 1 1 1 5:6 4 ALUMINIJ 4 1 1 2 6:9 4 CELJE 4 1 1 2 4:9 4 TRIGLAV 4 0 3 1 3:4 3 ANKARAN HRVATINI 3 0 1 2 2:6 1 GORICA 3 0 0 3 1:5 0

T. J., A. V.