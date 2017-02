Poudarki Premalo gotovine, da bi mu verjeli? Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Tek na smučeh Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Trnova pot smučarskega tekača: Francozi mu niso verjeli, da gre na SP, in ga izgnali

Zdaj je končno prispel v Lahti

22. februar 2017 ob 12:14

Pariz/Lahti - MMC RTV SLO/STA

Venezuelski smučarski tekač Adrian Solano je imel pred prihodom v Lahti nemalo težav, sploh v Franciji, kjer so ga med drugim obtožili, da laže o svojem poklicu, saj da v "Venezueli smučanje ne obstaja".

Solano, ki je v začetku tedna končno prispel na prizorišče svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju na jugu Finske, je novinarjem potožil, da je zaradi birokratskih zapletov ostal brez enega meseca treninga na snegu.

Njegove težave so se začele v Parizu, kjer bi moral prestopiti na drugo letalo - nameraval je namreč na Švedsko, da bi tam pred SP-jem še en mesec treniral, vendar mu to ni uspelo."Ko sem 19. januarja prišel v Pariz, sem jim razložil, da sem smučar tekač, ki potuje na trening na Švedsko. Niso mi verjeli, smejali so se mi in rekli, da v Venezueli smučanje ne obstaja," je prvega v vrsti nesrečnih dogodkov opisal 22-letni športnik.

Premalo gotovine, da bi mu verjeli?

Čeprav jim je pojasnil, da za trening uporablja tekaške rolke, mu niso verjeli, še večji sum pa je pri carinikih menda vzbudilo dejstvo, da je imel pri sebi samo 28 evrov gotovine: "Obtožili so me, da sem ekonomski migrant, ki beži iz domovine zaradi slabih razmer." Čeprav je svoje trditve zlahka dokazal, saj so bili njegovi dokumenti ustrezni, s seboj pa je imel tudi poverilno pismo s potrdilom, da ima pokrite stroške za trening na Švedskem in za nastop na SP-ju, so ga Francozi čez nekaj dni izgnali iz države.

"Bili so diskriminatorni zaradi mojega državljanstva ali videza," je prepričan Solano., ki kljub vsmu ni odnehal . venezuelsko veleposlaništvo je zaprosil za novo letalsko karto in zdaj končno prišel do Lahtija. "Zdaj nimam več nobene prednosti. Izgubil sem mesec dni treninga. A ne bom odnehal, smučanje so moje sanje," je v srečen konec zgodbe prepričan Venezuelec.

T. K. B.