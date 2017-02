Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Vincent Trocheck (v sredini s št. 21) je Floridi prinesel zmago slabih pet sekund pred koncem rednega dela tekme v St. Louisu. Foto: Reuters Kot da bi za trenutek osvojili Stanleyjev pokal, tako smo se počutili. Doseči zmago dobre štiri sekunde pred koncem ... pokazali smo, da smo iz pravega testa, kljub temu, da so v zadnji tretjini izenačili. Vincent Trocheck Kyle Brodziak je na začetku zadnje tretjine poravnal izid na 1:1. Foto: Reuters Jonathan Marchessault je Florido sredi prve tretjine popeljal v vodstvo z 0:1. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Trocheck ujel zadnji vlak za zmago Floride

Arizona premagala Anaheim

21. februar 2017 ob 07:38

St. Louis - MMC RTV SLO

Hokejisti Floride so v noči s ponedeljka na torek v Ligi NHL premagali St. Louis z 2:1. Zmagoviti zadetek je 4,6 sekunde pred iztekom rednega dela srečanja dosegel Vincent Trocheck.

Ta je dokončal silovito napadanje svoje ekipe s strelom z razdalje, s katerim je presenetil domačega vratarja Jaka Allena, ki ploščka sploh ni videl in se na strel niti ni odzval. "Kot da bi za trenutek osvojili Stanleyjev pokal, tako smo se počutili. Doseči zmago dobre štiri sekunde pred koncem ... pokazali smo, da smo iz pravega testa, kljub temu, da so v zadnji tretjini izenačili," je dejal junak tekme Trocheck.

Gostje s Floride so sicer povedli sredi prve tretjine, ko se je med strelce vpisal Jonathan Marchessault. Nick Bjugstad mu je na hitro podal izza gola, 26-letni napadalec pa je s strelom iz zapestja ob bližnji vratnici plošček nekako le strpal v mrežo za 1:0. Izid je na začetku zadnje tretjine poravnal Kyle Brodziak, ki je po odbitem strelu iz neposredne bližine ugnal nemočnega vratarja Jamesa Reimerja.

Tekmi 20. februarja:

ST. LOUIS - FLORIDA 1:2

ARIZONA - ANAHEIM 3:2

Vzhodna konferenca:

ATLANTSKA DIVIZIJA T Z P PK To MONTREAL CANADIENS 59 31 20 8 70 OTTAWA SENATORS 57 31 20 6 68 FLORIDA PANTHERS 58 27 20 10 66 BOSTON BRUINS 59 30 23 6 66 TORONTO MAPLE LEAFS 58 27 20 11 65 BUFFALO SABRES 60 26 24 10 62 TAMPA BAY LIGHTNING 58 25 24 8 60 DETROIT RED WINGS 59 24 25 10 58

METROPOLITANSKA DIVIZIJA WASHINGTON CAPITALS 58 39 12 7 85 PITTSBURGH PENGUINS 58 36 14 8 80 COLUMBUS BLUE JACK. 58 37 16 5 79 NEW YORK RANGERS 58 38 19 1 77 NEW YORK ISLANDERS 58 27 21 10 64 PHILADELPHIA FLYERS 59 28 24 7 63 NEW JERSEY DEVILS 59 25 24 10 60 CAROLINA HURICANES 55 24 23 8 56

Zahodna konferenca:

CENTRALNA DIVIZIJA T Z P PK To MINNESOTA WILD 58 39 13 6 84 CHICAGO BLACKHAWKS 59 36 18 5 77 ST. LOUIS BLUES 60 31 24 5 67 NASHVILLE PREDATORS 58 28 22 8 64 WINNIPEG JETS 62 28 29 5 61 DALLAS STARS 60 23 27 10 56 COLORADO AVALANCHE 57 16 38 3 35 PACIFIŠKA DIVIZIJA SAN JOSE SHARKS 60 35 18 7 77 EDMONTON OILERS 59 32 19 8 72 ANAHEIM DUCKS 61 31 20 10 72 CALGARY FLAMES 59 29 26 4 62 LOS ANGELES KINGS 58 28 26 4 60 VANCOUVER CANUCKS 60 26 28 6 58 ARIZONA COYOTES 58 21 30 7 49

Tekme 21. februarja:

NEW JERSEY - OTTAWA

NY RANGERS - MONTREAL

CAROLINA - PITTSBURGH

TORONTO - WINNIPEG

DETROIT - NY ISLANDERS

TAMPA BAY - EDMONTON

NASHVILLE - CALGARY

MINNESOTA - CHICAGO

COLORADO - LOS ANGELES

M. L.