Johannes Rydzek je le dočakal tudi olimpijski naslov. Foto: Reuters Današnji nastop se je povsem ponesrečil. Čeprav sta bila fanta dobra na treningih, sta bila danes v krču. Na skakalnici smo si nabrali velik zaostanek, da bi se v teku lahko borili za vidnejše uvrstitve. Škoda, ker vemo, da sta spodobna več, predvsem Vid. Mitja Oranič, trener Jelenka in Vrhovnika Marjan Jelenko je vse možnosti za visoko uvrstitev izgubil že v skakalnem delu. Foto: Reuters Sorodne novice Eric Frenzel tekmece strl v zadnjem kilometru

Trojna nemška zmaga v kombinaciji, Slovenca pri repu

Slovenca končala pri repu uvrščenih

20. februar 2018 ob 10:14,

zadnji poseg: 20. februar 2018 ob 14:29

Pjongčang - MMC RTV SLO

Nemški kombinatorci slavijo veliko zmago. Čeprav po skokih niso bili na vrhu, so v teku pokorili tekmece in v samem finišu osvojili vse medalje.

Olimpijski prvak je postal Johannes Rydzek, srebro je osvojil Fabian Riessle, bron pa zlat na prvi posamični preizkušnji Eric Frenzel. Nemci so tekaško preizkušnjo začeli v razmiku desetih sekund. Za vodilnim Japoncem Akiro Vatabejem so po skokih zaostajali od 24 do 34 sekund.

Prednost Vatabeja in drugega po skokih, Norvežana Jarla Magnusa Riiberja, se je v 10-kilometrskem teku zmanjševala iz metra v meter. Ujeta sta bila štiri kilometre pred ciljem, boju za medalje pa se je pridružil še Eero Hirvonen. Nemški vlak je potegnil na zadnjem vzponu. Odpadla sta Japonec in Finec. V ciljni ravnini so opravili še z Norvežanom, tako da so o medaljah odločali med seboj.

Rydzek je v finišu za štiri desetinke prehitel Riessla in za osem desetink Frenzla. Riiber je zaostal za 2,8 sekunde. Šestkratni svetovni prvak Rydzek se je prvič okitil z zlato olimpijsko medaljo. Doslej je bil srebrn v štafeti v Sočiju in bronast prav tako v štafeti v Vancouvru. Nemci veljajo za velike favorite tudi za četrtkovo moštveno tekmo.

Slovenca sta se odrezala slabše kot na prvi tekmi. Marjan Jelenko je bil po skokih 37., Vid Vrhovnik pa mesto za njim. V teku sta oba izgubila še nekaj mest in končala na 41. oziroma 42. mestu izmed 48 nastopajočih. Za Rydzekom sta zaostala slabih pet minut.

Slovenca razočarana nad svojim nastopom

Slovenska tekmovalca sta bila povsem poklapana. "Najprej bi se zahvalil tistim, ki so mi omogočili priložnost, da na olimpijskih igrah zastopam svojo državo, nato pa se opravičil, ker nisem izpolnil tistega, kar so in sem tudi sam pričakoval od sebe. Velika želja je bila prisotna, najbrž so se pričakovanja križala z realnostjo. Na eni strani sem si želel visoko, po drugi strani pa nisem verjel, da lahko visoko tudi pridem. Na tekmi sem preizkušal nekatere nove stvari, ker menim, da kdor 'ne riskira ne profitira', žal se ni izšlo, tekma se mi je ponesrečila, lahko pa se mi ne bi," je bil razočaran Jelenko.

Enako velja tudi za Vrhovnika: "Ne vem, kaj je bilo danes narobe. Pokazal sem dva povsem 'mimo' skoka, že po poskusni seriji nisem vedel, kaj moram narediti, da skočim bolje. Pred tekmo pa sem začutil priložnost, bil je lep nalet, veter je bil ugoden, imel sem vse pogoje za lep rezultat. Računal sem, da bi bil po skoku okoli 15. mesta. A na skakalnici nisem občutkov, tako rekoč ni bilo odskoka. Po skoku sem bil prazen, brez energije, malo mi je padlo dol, poskušal sem se sicer motivirati, a ni šlo."

Posamično (velika naprava + 10 km): 1. J. RYDZEK NEM 23:52,5 2. F. RIESSLE NEM +0,4 3. E. FRENZEL NEM 0,8 4. J.-M. RIIBER NOR 2,8 5. A. VATABE JAP 12,5 6. E. HIRVONEN FIN 22,1 7. V. GEIGER NEM 50,1 8. W. DENIFL AVT 1:02,1 9. L. KLAPFER AVT 1:22,8 10. J. GRAABAK NOR 1:24,8 ... 41. M. JELENKO SLO 4:43,2 42. V. VRHOVNIK SLO 4:57,9

Po skoku: točke * 1. A. VATABE JAP 134,0 138,9 2. J.-M. RIIBER NOR 139,0 138,6 0:01 3. W. DENIFL AVT 137,5 135,0 0:16 4. E. FRENZEL NEM 136,5 132,9 0:24 5. J. RYDZEK NEM 133,5 131,2 0:31 6. F. RIESSLE NEM 130,5 130,3 0:34 7. E. HIRVONEN FIN 132,5 127,9 0:44 8. G. JAMAMOTO JAP 129,0 124,5 0:58 9. V. GEIGER NEM 129,0 124,0 1:00 10. L. KLAPFER AVT 131,0 123,0 1:04 ... 37. M. JELENKO SLO 109,0 84,4 3:38 38. V. VRHOVNIK SLO 112,5 83,4 3:42 * - zaostanek pred 10 km dolgim tekom.

