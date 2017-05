Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Dani Pedrosa je vodil od štarta do cilja. Foto: EPA Dirka mogoče ni bila videti spektakularno, a je bila zelo, zelo težka. Ta steza je nekaj posebnega, zmagati tukaj je resnično težko. A zame še kako lepo, saj je to vendarle moja domača dirka. Sam bi lahko vozil hitreje, vendar zaradi trde gume spredaj in srednje mehke zadaj je ves čas obstajala možnost zdrsa. Zato sem moral biti pazljiv in ves čas zbran. Dani Pedrosa Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Trojna španska zmaga v Jerezu; Rossi šele deseti

Rossi še vedno vodi v skupnem seštevku

7. maj 2017 ob 15:21

Jerez - MMC RTV SLO/STA

Dani Pedrosa je zanesljivi zmagovalec četrte dirke motociklističnega svetovnega prvenstva v razredu MotoGP. Dobil je dirko za VN Španije v Jerezu.

Španec je vodil od štarta do cilja, drugo mesto je zasedel njegov rojak in moštveni kolega Marc Marquez, tretji pa je bil še en Španec Jorge Lorenzo, ki je s tem dosegel svoje prve stopničke na ducatiju.

Rossi šele deseti

Razočarala sta voznika tovarniške ekipe Yamaha. Vodilni v skupnem seštevku Italijan Valentino Rossi je bil le deseti, Španec Maverick Vinales pa šesti. Prehitel ju je celo voznik poltovarniške ekipe Yamahe Francoz Yohann Zarco, ki je bil četrti. V skupnem seštevku ima Rossi 62 točk, Vinales 60, Marquez 58, Pedrosa pa 52.

Pedrosa je tretji zmagovalec letošnjih preizkušenj, zaenkrat so vselej zmagali Španci. Pred njim je dve zmagi dosegel Vinales, eno pa Marquez.

Gume so se močno obrabljale

Za laike rezultati niso presenečenje, za tiste, ki se na motociklizem bolj spoznajo in ki so dobro seznanjeni z zgodovino dirk v Jerezu, pa se dirka ni razpletla po pričakovanjih, čeprav so nekaj takega napovedovale že kvalifikacije. Do zdaj je prizorišče VN Španije veljalo za stezo tovarniških tekmovalcev Yamahe, ki pa sta tokrat povsem odpovedali. Zagotovo so eden od razlogov za to gume, ki so se tokrat zelo obrabljale, očitno pa Rossi in Vinales nista zadela z izbiro, zato se nista vključila v boj za vrh.

Dirka brez večjih zanimivosti

Dirka ni postregla s posebno spektakularnim potekom, prehitevanj in preobratov praktično ni bilo. Pedrosa, najboljši v kvalifikacijah, je dobro štartal, nato pa hitro začel večati prednost. Marquez je bil njegov prvi zasledovalec, nekaj časa ga je na drugem mestu sicer ogrožal Zarco, ki pa je nato nekoliko popustil in dovolil, da ga prehiti Lorenzo. Pred tem je padel tretji najhitrejši iz kvalifikacij Britanec Cal Cratchlow, to pa je bilo ob težavah Vinalesa, ki je s skrajnimi močmi branil šesto mesto, in Rossija - Italijan je nekaj mest izgubil, praktično vse, kar se je zanimivega zgodilo.

Španska preizkušnja vseeno zelo težka

"Dirka mogoče ni bila videti spektakularno, a je bila zelo, zelo težka. Ta steza je nekaj posebnega, zmagati tukaj je resnično težko. A zame še kako lepo, saj je to vendarle moja domača dirka. Sam bi lahko vozil hitreje, vendar zaradi trde gume spredaj in srednje mehke zadaj je ves čas obstajala možnost zdrsa. Zato sem moral biti pazljiv in ves čas zbran. Nadzorovati se moral Marqueza, ki se mi je začel približevati, to mi je dobro uspelo," je bil po dirki zadovoljen Pedrosa, ki je v Jerezu zmagal že tretjič.

Marquezu guma preprečila napad na zmago

Z drugim mestom je bil zadovoljen tudi Marquez. "Upal sem, da bom lahko napadel Pedroso. A zadnja, mehka guma mi tega ni dovolila. Tri kroge pred koncem sem skoraj zdrsnil s proge, takrat sem si rekel, da se moram umiriti, da je tudi drugo mesto odličen dosežek. Treba je priznati, da je Dani v takih razmerah najboljši, enostavno gume obremenjuje manj kot drugi," je dejal Marquez.

Lorenzo: Tretje mesto za nas kot zmaga

Še bolj kot voznikoma Honde pa se je v boksih smejalo nekdanjemu svetovnemu prvaku Lorenzu, ki je na prvih letošnjih dirkah na ducatiju preživljal težke trenutke, tudi v napovedih mu niso pripisovali veliko možnosti, a se mu je vendarle odprlo: "To tretje mesto je za nas kot zmaga. Tega res nisem pričakoval, v mislih sem imel boj za četrto ali peto mesto. A ritem je bil dovolj počasen, da sem lahko sledil najboljšim. Sem pa zdaj zelo utrujen. Moj motor je nervozen, zahteven za upravljanje, na njem moraš biti ves čas zbran, kar te močno utrudi. A danes se je to izplačalo, pokazal sem svoj značaj, dokazal, da se ne bom kar tako predal."

VN Španije, Jerez

MotoGP, končni vrstni red: 1. D. PEDROSA ŠPA/honda 45:26,827 2. M. MARQUEZ ŠPA/honda +6,136 3. J. LORENZO ŠPA/ducati 14,767 4. J. ZARCO FRA/yamaha 17,601 5. A. DOVIZIOSO ITA/ducati 22,913 6. M. VINALES ŠPA/yamaha 24,556 7. D. PETRUCCI ITA/ducati 24,959 8. J. FOLGER NEM/yamaha 27,721 9. A. ESPARGARO ŠPA/aprilia 31,233 10. V. ROSSI ITA/yamaha 38,682 Moto2, končni vrstni red: 1. A. MARQUEZ ŠPA/kalex 43:24,350 2. F. BAGNAIA ITA/kalex +3,442 3. M. OLIVEIRA POR/KTM 4,958 4. M. PASINI ITA/kalex 6,824 5. L. MARINI ITA/kalex 6,917 6. M. SCHROTTER NEM/suter 9,561 7. D. AEGERTER ŠVI/suter 10,266 8. T. LUTHI ŠVI/kalex 11,594 9. Y. HERNANDEZ KOM/kalex 19,212 10. A. PONS ŠPA/kalex 19,293 Moto3, končni vrstni red: 1. A. CANET ŠPA/honda 41:25,706 2. R. FENATI ITA/honda +0,031 3. J. MIR ŠPA/honda 0,155 4. M. RAMIREZ ŠPA/KTM 0,358 5. F. DI GIANN. ITA/honda 0,946 6. A. MIGNO ITA/KTM 1,162 7. N. BULEGA ITA/KTM 1,417 8. E. BASTIANINI ITA/honda 1,456 9. J. MARTIN ŠPA/honda 1,961 10. J. GUEVARA ŠPA/KTM 2,000 Skupni vrstni red (4/18), MotoGP: 1. V. ROSSI ITA/yamaha 62 2. M. VINALES ŠPA/yamaha 60 3. M. MARQUEZ ŠPA/honda 58 4. D. PEDROSA ŠPA/honda 52 5. A. DOVIZIOSO ITA/ducati 41 6. J. ZARCO FRA/yamaha 35 Moto2: 1. F. MORBIDELLI ITA/kalex 75 2. T. LUTHI ŠVI/kalex 56 3. M. OLIVEIRA POR/KTM 33 Moto3: 1. J. MIR ŠPA/honda 74 2. R. FENATI ITA/honda 65 3. J. MARTIN ŠPA/honda 59

M. L.