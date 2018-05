Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 6 glasov Ocenite to novico! LeBron James je bil junak sedme tekme proti Indiani, ko je rešil Cleveland pred izpadom, serijo proti Torontu pa je začel s trojnim dvojčkom. Foto: Reuters Steph Curry je iz igre metal 8/15, od tega 5/10 za tri. V 27 minutah je v statistiko vpisal še sedem skokov. Foto: Reuters Anthony Davis je sicer dosegel 25 točk, a Draymond Green ga je ves čas tesno pokrival. Foto: Reuters Dodaj v

Trojni dvojček Jamesa za vodstvo v seriji; Curryjeva uspešna vrnitev

Cleveland slavil brez prednosti v rednem delu

2. maj 2018 ob 08:12

Toronto,Oakland - MMC RTV SLO

Košarkarji Clevelanda so po podaljšku slavili v Torontu (112:113) in povedli v polfinalu Vzhoda, na Zahodu pa Golden State proti New Orleansu vodi že z 2:0 (121:116).

21. v karieri je James v končnici dosegel trojni dvojček. Proti Raptorsom je v statistiko vpisal 26 točk, 13 podaj in 11 skokov. Tokrat je imel v napadu tudi veliko razigranih soigralcev. J. R. Smith je prispeval 20 točk, 19 jih je dodal Kyle Korver, ki je v podaljšku dosegel pomembno trojko za vodstvo, potem ko Cleveland v rednem delu ni bil nikoli v prednosti. Tristan Thompson je ob 14 točkah ujel še 12 odbitih žog.

Cavsi so Raptorse v končnici izločili v zadnjih dveh sezonah. Lani je bilo v konferenčnem polfinalu kar 4:0. "Moji soigralci so bili tokrat neverjetni. Stopili so v ospredje, ko nisem bil najboljši," je povedal James. Kljub trojnemu dvojčku je srečanje označil za eno svojih najslabših v karieri. Iz igre je metal 12/30, za tri pa 1/8. V seriji proti Indiani je na sedmih tekmah trikrat dosegel več kot 40 točk. Vendarle pa je, ko je bilo to najpomembneje, tudi tokrat zadel. V zadnjih 92 sekundah rednega dela je dosegel dva koša in poskrbel, da se je Cleveland vrnil po dvomestnem zaostanku.

Toronto je namreč še na začetku zadnje četrtine vodil za deset, nato pa so gostitelji iz igre v tem delu tekme metali le 5/24, ob tem je center Jonas Valančiunas od sedmih poskusov zadel le enkrat. Raptorsi so zgrešili zadnjih 11 metov v rednem delu. V zadnjih sekundah rednega dela so gostitelji kar štirikrat metali za zmago, a bili nenatančni. Po prvem vodstvu Clevelanda na tekmi na začetku podaljška je 57 sekund pred koncem dodatka Kyle Lowry s trojko približal na 113:112. Goste je na drugi strani prehitela sirena za konec napada, toda neuspešni so bili tudi košarkarji Toronta. Fred VanVleet je 3,4 sekunde pred koncem metal izza črte za zmage, a ni bil natančen. DeMar DeRozan je bil prvi domači strelec z 22 točkami, Valančiunas jih je dodal 21, ob tem pa je zbral prav toliko skokov.

Curry ob vrnitvi navdušil Oracle Areno

Napoved Steva Kerra po prvi tekmi serije, da bo na drugi zaigral tudi Stephen Curry, se je uresničila. Zvezdnik Golden State je nazadnje igral 23. marca, nato pa je počival zaradi težav s poškodbo. Ostrostrelec je srečanje začel na klopi, a bil izvrsten in k 14. zaporedni domači zmagi v končnici, kar je rekord franšize, prispeval 28 točk. Še eno več je vpisal Kevin Durant, ki je dobre tri minute pred koncem zadel izjemno pomembno trojko.

Znova se je izkazal tudi Draymond Green, ki mu je le en skok zmanjkal do trojnega dvojčka. Dal je 20 točk in 12 podaj, hkrati pa opravil veliko dela v obrambi in pod obema obročema, kjer se je kosal z Anthonyjem Davisom. Ta je srečanje končal pri 25 točkah in 15 skokih. 24 točk je pri Pelicansih, ki so bili tokrat bistveno trši oreh kot na prvi tekmi, dal Jrue Holiday, Rajon Rondo pa je 22 točkam pristavil še 12 podaj. Naslednja tekma bo v petek, ko se serija že seli v New Orleans.

Curry je na parket stopil štiri minute pred koncem prve četrtine in bil deležen bučnih ovacij domačih navijačev, ki jih je 11 sekund zatem že navdušil s prvo zadeto trojko. "Ne vem, ali sploh ve, kaj je počitek. Po vsaki odsotnosti se vrne na izvrsten način. Pred nekaj leti se je proti Portlandu vrnil in dal 40 točk. Tudi ko se je vrnil nazadnje proti Atlanti, je bil izjemno razigran. Zdaj to že pričakujemo od njega, " je o Curryju dejal Green in o svoji predstavi dodal: "Živim za košarko v končnici. To je zame najzabavnejši čas v letu."

Končnica, Vzhodna konferenca, polfinale:

TORONTO (1) - CLEVELAND (4) 0:1

112:113 (33:19, 27:38, 27:25, 18:23) - po podaljšku

DeRozan 22, Valančiunas 21 in 21 skokov, Lowry 18 in 10 podaj, Siakam 11, Ibaka in VanVleet po 9; James 26 (12/30 iz igre, 1/8 za tri, prosti meti 1/6), 11 skokov in 13 podaj v 47 minutah, Smith 20 (5/6 za tri), Korver 19, Green 16, Thompson 14 in 12 skokov, Love 7 in 13 skokov.

Četrtek:

BOSTON (2) - PHILADELPHIA (3) 1:0

Zahodna konferenca, polfinale:

GOLDEN STATE (2) - NEW ORLEANS (6) 2:0

121:116 (27:29, 31:26, 30:31, 33:30)

Durant 29, Curry 28, Green 20 in 12 podaj, Iguodala 15, Thompson 10; Davis 25 in 15 skokov, Holiday 24, Rondo 22 in 12 podaj, Mirotić 18, Moore 14.



Sreda:

HOUSTON (1) - UTAH (5) 1:0



V odebeljenem tisku je stanje v zmagah. Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.

T. J.