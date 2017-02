Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 12 glasov Ocenite to novico! Tina Trstenjak je aktualna evropska, svetovna in olimpijska prvakinja. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Trstenjakovi lepa nagrada za šampionsko sezono

Naslednje tekmovanje bo v Parizu

2. februar 2017 ob 12:34

Lozana - MMC RTV SLO/STA

Mednarodna judo zveza je vsem 14 judoistom in judoistkam, ki so leto 2016 končali na vrhu jakostne lestvice svoje kategorije, dodelila dodatnih 50.000 dolarjev nagrade.

Med dobitniki nagrade je tako tudi zlata judoistka z olimpijskih iger v Riu de Janeiru v kategoriji do 63 kg Tina Trstenjak.

Veselo novico je judoistom v sredo sporočil predsednik IJF-ja Marius Vizer. Poleg Trstenjakove so se na seznamu prejemnikov znašle še Mongolka Munhbat Urantsetseg (do 48 kg), Majlinda Kelmendi s Kosova (do 52 kg), Mongolka Dorsuren Sumija (do 57 kg), Nizozemka Kim Polling (do 70 kg), Američanka Kayla Harrison (do 78 kg) in Kubanka Idalys Ortiz (nad 78 kg) v ženski konkurenci ter Azerbajdžanec Orhan Safarov (do 60 kg), Korejec An Baul (do 66 kg), Azerbajdžanec Rustam Orujov (do 73 kg), Japonec Nagase Takanori (do 81 kg), Japonec Baker Mašu (do 90 kg), Azerbajdžanec Elmar Gasimov (do 100 kg) in Francoz Teddy Riner (nad 100 kg) pri moških.

Prva pomembnejša tekma v sezoni najboljše na svetu čaka 11. in 12. februarja, ko bo Pariz gostil tekmo za grand slam.

R. K.