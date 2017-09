Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Košarkarjev Golden Stata očitno letos ne bo v Belo hišo. Foto: Reuters Dodaj v

Trump prekinil ugibanja in sam odpovedal obisk NBA-prvakov

Curry in Durant se s politiko aktualnega ameriškega predsednika ne strinjata

23. september 2017 ob 19:13

Washington - MMC RTV SLO, STA

Razprave o tem, ali se bodo aktualni prvaki Lige NBA iz Golden Stata udeležili tradicionalnega sprejema pri ameriškem predsedniku Donaldu Trumpu, je preko twitterja končal kar Trump sam in sprejem odpovedal.

"Priti v Belo hišo je velika čast za ekipo, ki zmaga. Stephen Curry okleva, zato umikam vabilo!" je tvitnil Trump in tako predčasno končal dolgotrajna ugibanja o obisku, potem ko so se številni zvezdniški košarkarji prvakov na čelu s Curryjem in Kevinom Durantom zaradi nestrinjanja s Trumpovo politiko postavili na nasprotni breg. Kot je poročal ameriški športni portal ESPN, iz Bele hiše pred današnjo odpovedjo ni bilo nobenih znakov o tem, kako se bo zadeva razpletala. V vodstvu Lige NBA so bili prepričani, da bo povabilo veljalo, če se bodo v ekipi dogovorili za enoten nastop - da torej gredo vsi kljub morebitnim drugačnim osebnim stališčem.

V ZDA že dolgo velja tradicija sprejemov za zmagovalce najpomembnejših poklicnih športnih lig, sprejema pa so običajno deležni tudi olimpijski prvaki in zmagovalci najbolj prestižnih ameriških študentskih tekmovanj.

Going to the White House is considered a great honor for a championship team.Stephen Curry is hesitating,therefore invitation is withdrawn! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 September 2017

Ž. K.