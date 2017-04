Trupej: Brez najboljših lahko izpademo tudi iz te skupine

Oslabljeni Slovenci osvojili le dva niza v petih dvobojih

9. april 2017 ob 15:26

Pretoria - MMC RTV SLO/STA

Slovenska teniška reprezentanca je v 2. krogu evroafriške skupine Davisovega pokala proti Južni Afriki izgubila vseh pet dvobojev in se poražena vrača s 7. zaporednega gostovanja.

Slovenija, ki je v Južni Afriki nastopila brez dveh od treh najboljših igralcev, Blaža Kavčiča in Blaža Role, je v zadnjih osmih dvobojih v štirih sezonah slavila le dvakrat. Letos v Mariboru je tesno premagala skromni Monako, leta 2015 v Kranju pa Litvo.

V Centurionu pri Pretorii je bil blizu točki le Grega Žemlja v petkovem drugem dvoboju, ko je zapravil vodstvo z 2:0 v nizih in izgubil v podaljšani igri petega niza.

Ostali slovenski tenisači, ki so vskočili v ekipo, ker sta Kavčič in Rola iz osebnih razlogov odpovedala nastop, niso bili enakovredni domači vrsti. Mike Urbanija je hitro izgubil v petek, Tilen Žitnik in Tomislav Ternar pa sta v nedeljo odigrala partiji za statistiko, saj si je Južnoafriška republiko zmago zagotovila že v soboto po zmagi dvojice s 3:0.

"Končni rezultat je realen pokazatelj razmerja moči na dvoboju. Morda, če bi Žemlja v petek dobil dvoboj in bi imeli 1:1, ... Pa tudi tako bi s to ekipo težko prišli do presenečenja. Že leta 2012, ko smo tu gostovali v precej močnejši zasedbi, smo bili prepričljivo poraženi," je povedal kapetan Blaž Trupej.

Slovenija bo tako po obdobju šestih let (2011-2016), ko je bila stalna članica 1. evroafriške skupine in celo razmišljala o preboju med elito Davisovega pokala, drugo leto zapored nastopala v drugi evroafriški skupini.

"Za takšno postavo je druga evroafriška skupina povsem realna. Če ne bo prišlo do sprememb razmišljanja pri vodilnih igralcih in ne bodo imeli koristi od nastopa za državno reprezentanco, se lahko ob neugodnem žrebu celo zgodi, da izpademo še iz te skupine," je dodal Trupej.

Pretoria (trda podlaga):

JUŽNA AFRIKA - SLOVENIJA 5:0



Harris - Urbanija 6:1, 6:1, 6:2



Scholtz - Žemlja

3:6, 6:7 (1), 7:6 (6), 7:6 (4), 7:6 (7)



Klaasen/Roelofse -

Ternar/Žitnik 7:6 (6), 6:2, 6:4



Harris - Žitnik 6:3, 6:3



Scholtz - Ternar 6:2, 6:4

R. K.