Tsonga popeljal Francoze v finale Davisovega pokala

V Bruslju odloča peti obračun

17. september 2017 ob 18:05

Lille,Bruselj - MMC RTV SLO

Francozi so v polfinalu Davisovega pokala v Lillu odpravili Srbijo s 3:1 in se bodo v finalu srečali z Belgijo ali Avstralijo. V Bruslju je izid 2:2.

Jo-Wilfried Tsonga je v četrtem obračunu premagal Dušana Lajovića z 2:6, 6:2, 7:6 in 6:2. Oslabljeni Srbi niso imeli možnosti, že ena točka je presenečenje, saj je Lajović ugnal Lucasa Pouilleja v uvodnem obračunu v petek. Novak Đoković, Viktor Troicki in Nenad Tipsarević so nastop zaradi poškodb odpovedali in Francozi so imeli tlakovano pot do finala.

V finalu med 24. in 26. novembrom bodo lovili deseti naslov in prvega po letu 2001. V letih 2002, 2010 in 2014 so izgubili finalni obračun. Pred sedmimi leti so doživeli grenak poraz v Beogradu, saj so zapravili vodstvo z 2:1.

Svetovna skupina, polfinale,

Bruselj (dvorana, pesek):

BELGIJA - AVSTRALIJA 2:2

Goffin - Millman 6:7, 6:4, 6:3, 7:5

Darcis - Kyrgios 3:6, 6:3, 7:6 (5), 1:6, 2:6

Bemelmans/De Greef - Peers/Thompson 3:6, 4:6, 0:6

Goffin - Kyrgios 6:7 (4), 6:4, 6:4, 6:4

Darcis - Thompson

Lille (pesek):

FRANCIJA - Srbija 3:1

Pouille - Lajović 1:6, 6:3, 6:7 (7), 6:7 (5)

Tsonga - Đere 7:6 (2), 6:3, 6:3

Herbert/Mahut - Krajinović/Zimonjić 6:1, 6:2, 7:6 (3)

Tsonga - Lajović 2:6, 6:2, 7:6 (5), 6:2



A. G.