Tudi Baskonia ni znala ustaviti Dončića; Anadolu ustavil Zvezdo

Blažičeva statistika ostala prazna

3. februar 2017 ob 22:24,

zadnji poseg: 3. februar 2017 ob 23:13

Vitoria - MMC RTV SLO

Luka Dončić je v 21. krogu Evrolige pokazal novo vrhunsko predstavo. Ob zmagi Reala z 71:79 na gostovanju pri Baskonii je zbral 16 točk, 9 skokov in 6 podaj.

Dončić je bil na parketu nekaj manj kot 25 minut in ni izgubil žoge. Ob sedmem zaporednem slavju kraljevega kluba je dosegel največ točk za goste. Na začetku zadnje četrtine je poskrbel tudi za najlepšo potezo tekme, ko si je po prodoru pod koš za hrbtom podal med nogama in dosegel atraktiven koš.

Po prvem polčasu je Real vodil s 36:39, na začetku drugega pa je prednost narasla na 36:46 in še nekajkrat znašala deset točk. Sredi zadnje četrtine so Madridčani ušli na 62:74 in dokončno odločili tekmo.

Jaka Blažič je pri gostiteljih igral le slabi dve minuti, njegova statistika je ostala prazna.

Real, ki je proti Baskonii predtem trikrat zapored klonil, je prevzel vodstvo na lestvici, saj je do tega kroga vodilni CSKA Moskva v četrtek s 77:71 izgubil pri Fenerbahčeju. Košarkarji iz Vitorie so na drugi strani v krizi, saj so bili poraženi na štirih od zadnjih petih tekem.

V Beogradu je Anadolu Efes s 86:72 premagal Crveno zvezdo in ji zadal prvi poraz po rekordnih sedmih zaporednih zmagah. Zvezda je zelo slabo metala trojke (3/16).

21. krog, petkove tekme:

GALATASARAY - PANATHINAIKOS

79:84 (24:18, 16:25, 24:25, 15:16)

Pleiss 15; James 18, Singleton in Feldeine po 15.

BASKONIA - REAL MADRID

71:79 (15:16, 21:23, 16:20, 19:20)

Beaubois 20, Hanga 12 ... Blažič brez točk v 2 minutah; Dončić 16 (3/6 za dve, 2/4 za tri, 4/4 prosti meti), 9 skokov in 6 podaj v 25 minutah.

CRVENA ZVEZDA - ANADOLU EFES

72:86 (20:16, 16:31, 16:14, 20:25)

Simonović 17; Brown 20, Thomas 17.

Lestvica:

REAL MADRID 21 16 5 +145 37 CSKA MOSKVA 21 15 6 +155 36 OLYMPIACOS 21 15 6 +111 36 FENERBAHČE 21 14 7 +28 35 CRVENA ZVEZDA 21 12 9 +30 33 PANATHINAIKOS 21 12 9 +29 33 BASKONIA 21 12 9 +28 33 ANADOLU EFES 21 10 11 +2 31 ------------------------------------- DARÜŠAFAKA 21 10 11 -4 31 ŽALGIRIS 21 9 12 -45 30 BROSE BAMBERG 21 8 13 +1 29 BARCELONA 21 8 13 -71 29 UNICS KAZAN 21 7 14 -91 28 MACCABI 21 7 14 -104 28 EMPORIO ARMANI 21 7 14 -116 28 GALATASARAY 21 6 15 -98 27

M. R.