Tudi Celje, Slavija in Olimpija v polfinalu

Zmaji zabili enajst zadetkov v Mariboru

16. marec 2017 ob 21:46

Maribor - MMC RTV SLO

Znani so vsi polfinalisti državnega prvenstva v hokeju. Olimpija je še drugič napolnila mrežo Maribora (3:11) in se bo za preboj v finale srečala s Playboyem Slavijo. Jeseničani se bodo pomerili s Celjani.

Zeleno-beli v prvi tretjini niso zadeli, znova je blestel vratar Maribora Luka Zorman, ki je navdušil že v torek v Tivoliju.

V 22. minuti je po podaji Marka Čepona zadel Aljaž Uduč, nato pa so se Ljubljančani razigrali in po drugi tretjini so vodili kar s 7:0. Dvakrat je zadel Sacha Guimond. V zadnjih 20 minutah so Mariborčani izkoristili nezbranost gostov, Reymand Mladenov, Luka Jurič in Urban Robar so ukanili Tilna Spreitzerja.

Playboy Slavija je bila boljša od Triglava s 4:2. Nik Truden je dosegel odločilna zadetka v drugi tretjini.

Celjani so zmagali na Bledu s 5:2, dvakrat sta zadela Davor Rakanović in Aljaž Ogrizek.

Prvi polfinalni tekmi sta predvideni 20. marca, drugi dve 23. marca, morebitni tretji tekmi pa 24. marca. Veliko bo odvisno od razpleta polfinala Alpske lige, v kateri se bodo železarji srečali z Asiagom. Prva tekma bo v soboto.

Četrtfinale, druge tekme:

Maribor - OLIMPIJA 0:2

3:11 (0:0, 0:7, 1:4)

85; Mladenov 49., Jurič 50., Robar 59.; Uduč 22., 44., 51., Guimond 29., 34., Mušič 32., Planko 36., Č. Snoj 38., Ograjenšek 39., Gabor 50., Gorše 51.



MK Bled - ECE CELJE 0:2

2:5 (0:1, 1:2, 1:1)

Burazin 24., Bassanese 45.; Rakanović 20., 40., Ogrizek 34., 49., 56.



PLAYBOY SLAVIJA - Triglav 2:0

4:2 (2:1, 2:1, 0:0)

Ščap 12., T. Snoj 19., Truden 35., 39.; Lampič 2., Tavčar 23.

Odigrano v torek:

Crvena zvezda - SIJ ACRONI JESENICE 0:2

(na Jesenicah)

1:9 (0:0, 1:7, 0:2)

200; Novaković 26.; Rajsar 24., 37., Kalan 29., 38., Magovac 32., Manfreda 40., Ankerst 40., Sotlar 51., Hadžić 51.





Polfinale, prvi tekmi, ponedeljek:

OLIMPIJA - PLAYBOY SLAVIJA



SIJ ACRONI JESENICE - ECE CELJE



Izid v zmagah je v krepkem tisku. Igrajo na dve zmagi.

A. G.