Tudi del Potro nemočen - Federer zanesljivo med 16 v Miamiju

Izpadli Cibulkova in Muguruza

27. marec 2017 ob 21:10,

zadnji poseg: 27. marec 2017 ob 23:00

Miami - MMC RTV SLO

Na turnirju serije 1.000 v Miamiju so številni navijači pričakovali poslastico 3. krogu, vendar Juan Martin del Potro ni imel možnosti proti Rogerju Federerju. Švicar je bil boljši s 6:3 in 6:4.

To je bil 21. obračun Federerja in del Potra, 16 jih je dobil 18-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam. Dvoboj na razprodanem osrednjem igrišču v Crandon Parku je trajal uro in 22 minut.

Argentinec je imel že na začetku obračuna precej težav na svoj servis. V drugi igri je rešil dve priložnosti Švicarja za brejk, v šesti pa je po 15/40 nanizal štiri točke zapored in izenačil na 3:3. Federer je zlahka zadržal začetne udarce in v osmi igri zadel dva izjemna forhenda zapored za vodstvo s 5:3. Del Potro je v deveti igri zaigral zelo napadalno, sijajno je vračal servise in si priigral štiri priložnosti za znižanje na 5:4. Federer je vedno našel pravo rešitev in po 38 minutah je osvojil prvi niz.

V drugem nizu je del Potro izgubil servis v peti igri. Federer je nato v osmi igri po zaostanku s 30/40 osvojil tri točke zapored, dvoboj pa je zaključil brez oddane točke v deseti igri.



Zadnja zmaga v Miamiju pred enajstimi leti

35-letni Švicar je v Miamiju zmagal dvakrat. Leta 2005 je nadomestil zaostanek z 0:2 v nizih proti Rafaelu Nadalu, leta 2006 pa je v finalu v treh podaljšanih igrah premagal Ivana Ljubičića. Hrvat je zdaj njegov trener.

Kerberjeva oddala štiri igre, Pliškova pa pet

Pri dekletih sta brez težav v četrtfinale napredovali najvišje postavljeni igralki na turnirju Angelique Kerber in Karolina Pliškova. Čehinja, ki je na Floridi druga nosilka, je s 6:1 in 6:4 odpravila rojakinjo Barboro Strycovo.

Izpadli sta Dominika Cibulkova in Garbine Muguruza. Španka je prvi niz proti Caroline Wozniacki izgubila v podaljšani igri, potem pa je popolnoma izčrprana predala dvoboj. Zdelala jo je velika vročina, imela pa je tudi želodčne težave.

MIAMI, 3. krog (M), tabela

(7.375.695 am. dolarjev, trda podlaga)



WAWRINKA (ŠVI/1) - JAZIRI (TUN)



A. ZVEREV (NEM/16) - ISNER (ZDA/18)



KYRGIOS (AVS/12) - KARLOVIĆ (HRV/17)



GOFFIN (BEL/8) - SCHWARTZMAN (ARG)



FEDERER (ŠVI/4) - DEL POTRO (ARG/29)

6:3, 6:4

BAUTISTA AGUT (ŠPA/14) - QUERREY (ZDA/22)

3:6, 6:2, 6:3

BERDYCH (ČEŠ/10) - MULLER (LUK/24)

6:3, 6:4

MANNARINO (FRA) - ČORIĆ (HRV)

6:4, 2:6, 7:6 (3)





NADAL (ŠPA/5) - KOHLSCHREIBER (NEM/26)

0:6, 6:2, 6:3

MAHUT (FRA) - PELLA (ARG)

6:4, 6:3

SOCK (ZDA/13) - VESELY (ČEŠ)

6:3, 7:6

DONALDSON (ZDA) - RAONIĆ (KAN/3)

b.b.

FOGNINI (ITA) - CHARDY (FRA)

3:6, 6:4, 6:4

YOUNG (ZDA) - PAIRE (FRA)

7:6, 6:4

DELBONIS (ARG) - STRUFF (NEM)

7:6, 6:1

NIŠIKORI (JAP/2) - VERDASCO (ŠPA/25)

7:6, 6:7, 6:1



Osmina finala (Ž), tabela:

KERBER (NEM/1) - OZAKI (JAP)

6:2, 6:2

KUZNECOVA (RUS/7) - V. WILLIAMS (ZDA/11)



HALEP (ROM/3) - STOSUR (AVS/14)



KONTA (VB/10) - ARRUABARRENA (ŠPA)



WOZNIACKI (DAN/12) - MUGURUZA (ŠPA/6)

7:6 (1), b.b.

ŠAFAROVA (ČEŠ) - CIBULKOVA (SLK/4)

7:6 (5), 6:1

LUČIĆ BARONI (HRV/26) - MATTEK SANDS (ZDA)

7:5, 6:4

PLIŠKOVA (ČEŠ/2) - STRYCOVA (ČEŠ/15)

6:1, 6:4

A. G.