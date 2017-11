Tudi drugi trening smuka odpovedan, vzrok toplo vreme

Fantje konec tedna v Lake Louisu, dekleta v Killingtonu

23. november 2017 ob 11:39,

zadnji poseg: 23. november 2017 ob 17:08

Lake Louise - MMC RTV SLO

Alpski smučarji v hitrih disciplinah še vedno čakajo na začetek sezone svetovnega pokala, saj so v Lake Louisu odpovedali prvi in nato še drugi trening smuka.

Organizatorji so morali treninga v sredo in četrtek odpovedati zaradi dežja in toplega vremena. To je presenetilo smučarje, saj so v Alberti navajeni tradicionalno nizkih temperatur, ki se spustijo tudi pod -30 stopinj Celzija. "Zjutraj sem se dvakrat spustil po progi in občutek je bil, kot da smučam po pire krompirju. Odpoved je bila povsem upravičena. Mora biti precej bolj hladno, vlage je enostavno preveč," je povedal olimpijski zmagovalec v smuku, Avstrijec Matthias Mayer.

Za petek je vremenska napoved spodbudnejša.

V smučarski karavani bi si želeli, da bi na začetku sezone izvedli vse tri treninge pred tekmo, a, kot kaže, se bodo morali zadovoljiti le z enim. Tega morajo izvesti, saj bi v nasprotnem primeru sobotni smuk odpadel. Po smrti Francoza Davida Poissona so v Alberti za uvodni smuk sezone postavili nekoliko lažjo progo.

Smuk je na sporedu v soboto ob 20.15. V nedeljo bo 15 minut prej še superveleslalom. Za Slovenijo bodo v soboto nastopili Boštjan Kline, Klemen Kosi, Miha Hrobat, Martin Čater in Tilen Debelak, na nedeljskem superveleslalomu pa se bodo preizkusili Kline, Kosi, Čater in Debelak.

Določena je tudi ženska ekipa za tekmi v Killingtonu v ZDA. Na sobotnem veleslalomu, ki se bo začel ob 16. uri, bomo držali pesti za Ano Drev, Tino Robnik, Meto Hrovat in Ano Bucik, 24 ur pozneje pa bo na slalomu poleg Bucikove in Hrovatove nastopila še Maruša Ferk.

Vse tekme si boste lahko v neposrednem prenosu ogledali na TV SLO 2 in MMC-ju.

R. K.