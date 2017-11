Tudi Goran Dragić odigral vlogo pri Vidmarjevi odločitvi

Odškodnina zanj previsoka za Real Madrid

21. november 2017 ob 10:18

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Ves čas sem razmišljal, ali ja ali ne. Vseeno sem se potem enkrat odločil, da nadaljujem," je o odločitvi, da nadaljuje reprezentančno pot, povedal Gašper Vidmar, ki bo zdaj kapetan izbrane vrste.

Slovenijo konec tedna čakata prvi tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Pomerila se bo z Belorusijo in Španijo, na dvobojih v Stožicah in v Burgosu pa bo eden ključnih mož in eden glavnih adutov Rada Trifunovića Vidmar. 30-letni Ljubljančan je poleti napovedal konec reprezentančne poti. Po osvojeni zlati kolajni je takoj po tekmi v Carigradu dejal, da raje ne bo nič rekel glede odločitve, da ne bi slučajno obžaloval besed.

Upa, da bo tudi Goran sprejel enako odločitev

Ko je na MMC-jev klepet prišel novi selektor Trifunović, je povedal, da si prizadeva prepričati prvega slovenskega centra, da vendarle ne konča reprezentančne poti in pomaga Sloveniji priti na svetovno prvenstvo. "S selektorjem sva imela odprt pogovor. Povedal sem svoje mišljenje in razloge, zakaj mogoče ne bi več igral. Rekel mi je, naj se ne bojim in da se bomo prilagajali. Ves čas sem razmišljal, ali ja ali ne. Veliko sem premišljeval, vseeno pa sem se enkrat odločil, da nadaljujem. Pridem v reprezentanco in se znova vidim s fanti, s katerimi smo bili prava klapa, in poskušam pomagati, da če se le da, pridemo na svetovno prvenstvo," je po prihodu na zbor povedal Vidmar.

Trifunović je razkril, da je z Vidmarjem glede odločitve govoril tudi dozdajšnji kapetan Goran Dragić, ki je prav tako napovedal slovo, a tudi on še ni dokončno končal, v kar verjame in na kar upa tudi prvi center Slovenije, s katerim sta skupaj igrala že kot mladeniča na Slovanu, zdaj pa sta uspešno sodelovala v izbrani vrsti: "Z Goranom sva se slišala in tudi on je imel svojo vlogo pri tem, da sem se odločil za nadaljevanje. Upam, da se mi bo pridružil tudi on. Mislim, da tudi on koleba med ja in ne. Upam, da se bo odločil tako kot jaz in da bo morda tudi moja odločitev pomagala, da bo še naprej igral."

Za reprezentanco neprecenljiv

Vidmar je Dragića, ki – četudi ne konča reprezentančne kariere – Sloveniji v prvih dveh kvalifikacijskih oknih zaradi sezone v NBA-ju ne more pomagati, vsaj za zdaj nadomestil v kapetanski vlogi. To mu je namenil tudi Sašo Filipovski v Banvitu, a biti kapetan reprezentance je zanj nekaj posebnega: "To je res velika stvar in mi predstavlja dodatno motivacijo, hkrati pa je velika čast, da si kapetan reprezentance. To je nekaj neverjetnega in nekaj, kar si nikoli ne bi mogel predstavljati, da bom."

Z izkušnjami in kakovostjo je pri težavah, ki jih ima Slovenija z visokimi igralci, za reprezentanco neprecenljiv. V dresu z državnim grbom je vedno dal vse od sebe, korektno svoje delo opravil v napadu, obenem pa je bil ves čas steber obrambe. Tako je bilo tudi na evropskem prvenstvu, kjer je bil eden najboljših in najbolj konstantnih v vrsti evropskih prvakov. Dokazal je, da če ne bi imel toliko težav s poškodbami, ki so ga pestile v preteklosti, bi konstantno igral na evroligaški ravni.

Odškodnina previsoka za Real Madrid

S tem je vzbudil zanimanje rekorderja po številu evropskih naslovov Real Madrida, ki je, ko so se začele težave s poškodbami visokih igralcev kraljevega kluba, na vrh seznama želja zapisal Vidmarjevo ime. Toda v Bandirmi svojega kapetana niso kar tako izpustili. Klub je postavil konkretno odškodnino, ki je bila previsoka tudi za španskega velikana. Preprosto, Gapi je bil za Real predrag: "O tem se je kar govorilo. Takoj sem bil pripravljen sprejeti ponudbo, saj to je takšna, kakršne ne izpustiš. Na koncu se kluba nista mogla dogovoriti. Ni kaj, ostajam v Turčiji. Osebno sicer nisem bil veliko vpleten. Vse sem prepustil agentu, da se je on ukvarjal s tem. Želel sem vseeno biti osredotočen na tekme, ki so si sledile na dva ali tri dni. Odškodnina je bila previsoka in preprosto do prestopa ni moglo priti. Ves čas sem bil v navezi z agentom, ki je na koncu rekel, da ne bo šlo čez."

V primeru prestopa bi v španski prestolnici moči združil z dvema reprezentančnima kolegoma Luko Dončićem in Anthonyjem Randolphom, za katera pravi, da tako kot vse druge, ki zaradi Evrolige zdaj ne morejo pomagati Sloveniji, v ekipi zelo pogreša in upa, da se bodo že v naslednjem oknu pridružili. Z vsemi reprezentanti so tudi v navezi prek skupine v aplikaciji WhatsApp, z Luko pa sta govorila tudi o morebitni selitvi k Realu: "Z Luko sva se slišala. On bi bil zelo vesel, če bi se jim lahko pridružil, jaz pa še toliko bolj, a včasih pač ne gre."

V Ljubljani se takoj počuti bolje

Tako ostaja ob Marmarskem morju, v državi, kjer je s Slovenijo postal evropski prvak in kjer igra že deset let. Pravi, da ga v Turčiji zelo cenijo in so ga vzeli že za svojega. Toda zdaj je z mislimi povsem osredotočen na reprezentanco in na prvi dve oviri na poti do vstopnice za šampionat na Kitajskem: "Tekmi ne bosta lahki. Treba bo dati maksimum, igrati svojo igro in jo vsiliti nasprotnikom. Manjka veliko pomembnih igralcev in nosilcev igre. Moramo se sestaviti v pravo celoto in porazdeliti vloge. Moramo se povezati v pravo ekipo. Kot poznam vse fante, nove in tiste starejše, ne bo težav in nam bo to uspelo."

"Ne bi bilo slabo, če bi se ponovil scenarij z EuroBasketa," je še dodal za tekmo s Španijo, ko bo lahko odgovornim pri Realu znova pokazal svojo kakovost. Pristavil je še, da je poleg srečanja s fanti zelo vesel, da lahko tudi med sezono pride domov v Ljubljano, kamor čez slab mesec prihaja še z Banvitom, ki se bo v Ligi prvakov pomeril z Olimpijo: "Res je super. Tako malo časa sem doma, pa se že počutim bolje."

Tilen Jamnik