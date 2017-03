Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Znova pozivajo, da se obiskovalci v Planico odpravijo z vlaki, obiskovalce čaka nekaj novosti, med drugim tudi nagradna igra za najbolj pridne pešce. Foto: www.alesfevzer.com V sredo ob 10.30 bodo preizkusili letalnico, v četrtek so na sporedu kvalifikacije, v petek posamična tekma, v soboto ekipna, v nedeljo pa še zaključek svetovnega pokala. Foto: www.alesfevzer.com Čast prvega poleta bo letos doletela Mitjo Mežnarja. Poleg njega bo na štartni listi še 27 predskakalcev, vsi bodo iz Slovenije. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Tudi letos "najhitrejša pot v Planico" z vlakom

Lani prireditev brezhibna

16. marec 2017 ob 16:05

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Planica bo med 23. in 26. marcem gostila finale svetovnega pokala smučarskih skakalcev, prireditelji pa so predstavili podrobnosti največjega vsakoletnega športnega dogodka v Sloveniji.

Spet prihaja tisti del leta, ko se bodo v Planici na finalu sezone merili najboljši smučarski skakalci. Kot so dejali pri Slovenskih železnicah, letos že peto leto zapored na prizorišče obiskovalce vabijo z vlakom, saj je to "najhitrejša pot, ker se izognemo gneči na cesti". Vozovnice so na voljo skupaj z vstopnicami ali samostojno in so za odrasle 40 odstotkov cenejše, za otroke nad 6 let 75 odstotkov cenejše, do šestega leta pa imajo otroci vožnjo brezplačno.

Proračun Planice je letos postavljen na 1,9 milijona evrov, kot je razložil Primož Finžgar, je predprodaja vstopnic po nižjih cenah zaključena, od ponedeljka veljajo višje cene. Doslej je bilo prodanih 40.000 vstopnic. "Ocenjujemo, da bo vseh obiskovalcev nekje med 60 in 70.000 v štirih dneh, kar je primerljivo z letom 2015. Za soboto vstopnice hitro gredo, za ostale dni so še na voljo stojišča. Tribuna je za nedeljo razprodana," je povedal.

Predsednik organizacijskega komiteja Drago Bahun se je še enkrat spomnil lanske brezhibne prireditve, kjer ni manjkal niti slovenskih športni uspeh. "Lani nam je vse uspelo, izredne tekme, lepo število navijačev, lepo vreme, upam, da še kdaj kaj takega doživimo kot lani. Letos našim žal ne gre najboljše, a verjemite, da se fantje zelo močno trudijo, obisk navijačev v Planici bo zanje velika spodbuda," je dejal Bahun in poudaril, da so jim predstavniki Mednarodne smučarske zveze izrekli številna priznanja, tako da planiški finale tudi v prihodnjih letih ni ogrožen.

Predstavnik Policije Boštjan Repinc je obiskovalce pozval k pravočasnemu odhodu od doma, upoštevanje navodila policistov, rediteljev in varnostnikov ob trasi ter da posledice manjših nezgod udeleženci čim prej odstranijo s ceste, da s tem ne bi povzročali zastojev.

Na pot dovolj zgodaj, a ne prezgodaj

Tudi Marjan Lekše, ki bdi nad varnostjo, je posredoval nekaj obvestil in opozoril: "Letos so razmere zimsko-pomladne, imamo mraz in sneg, lahko tudi dež. Obiskovalce pozivamo, da se primerno opremijo, da ravnajo samozaščitno, na primernem mestu hranijo denar in dokumente. Organizator poleg policijskega varovanja zagotavlja tudi varnostno in rediteljsko službo v primernem številu. Ta bo skrbela za prepoved vnosa nevarnih predmetov, med drugim tudi pirotehnike. Video nadzor bo potekal na območju prireditve, poostren fizični nadzor, prepovedan bo vnos velikih količin alkohola, prav tako vidno vinjeni posamezniki ne bodo smeli na prizorišče. V četrtek bo dan otrok, dan brez alkohola. Želja organizatorja je, da se obiskovalci konec tedna počutijo varne, da upoštevajo vse odredbe varnostnikov."

Glavni logist Planice Jože Ajdišek je pohvalil lanski uspešen model prevoza obiskovalcev na in s prireditve, ta bo v veljavi tudi letos. Dodatno bodo urejene peš poti, kjer se bodo lahko obiskovalci ob posebnih tablah fotografirali in z objavo fotografij sodelovali v nagradni igri: "Strpnost ljudi je bila lani bistveno boljša, pozitivno je, da obiskovalci razumejo vse odločitve policije in služb za preusmeritve, saj želimo čim manj obremeniti dolino." Povedal je, da so podrobnosti prevoza zapisane na uradni spletni strani Planice, prizorišče lahko sprejme približno 300 avtobusov, 1.000 do 1.200 osebnih vozil, ostale pa pozivajo, da pridejo peš ali s krožnimi prevozi, ki bodo označeni. "Vseeno pa želimo, da gredo obiskovalci dovolj zgodaj od doma, vendar ne pretirano zgodaj, saj v Planico spuščamo šele po 5. uri zjutraj," je dodal.

Snega je v Planici dovolj in čeprav so nekatera mesta kopna, bodo snežno odejo razgrnili pravočasno. Prav tako Jelko Gros napoveduje, da je ob idealnih pogojih možen tudi nov rekord. Vreme bo stabilno.

T. J.