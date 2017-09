Tudi matematika je pomembna

Športna zgodba Mateja Hrastarja

6. september 2017 ob 11:14

Helsinki - MMC RTV SLO

Velika tekmovanja v košarki so od nogometnih drugačna tudi po tem, da zadnji krog skupinskega dela ne poteka hkrati. Kdor igra pozneje, si lahko praktično izbere, s kom bo igral v naslednjih krogih.

Tako bi teoretično lahko imeli situacijo, v kateri bi si obe ekipi želeli izgubiti. Kar se je na košarkarskih tekmah že dogajalo.

Pred zadnjim dnem je še veliko neznank, po včerajšnji zmagi Finske nad Grčijo pa je jasno, da bo Slovenija zasedla prvo mesto v skupni A, če bo Francijo premagala ali izgubila za največ 2 točki. V tem primeru se do polfinala ne more srečati s Španijo, ki je glavna favoritinja za končno zmago.

Najbolj neugoden bi bil poraz za 5 točk ali več. V tem primeru bi Slovenija v krogu s Finsko in Francijo zasedla tretje mesto in se s Španijo križala že v četrtfinalu. Spet bi bil blizu povsem klasičen slovenski razplet. Najboljši do odločilnega trenutka, potem pa bum! In nasvidenje!

In še vmesna varianta, ki je najmanj verjetna, z vidika izbiranja tekmecev pa celo najbolj privlačna. Poraz s tremi ali štirimi točkami razlike bi Slovence postavil na drugo mesto v skupini, s Španijo se ne bi srečali do finala. Ob takšnem scenariju se poraja vprašanje: kaj naj naši košarkarji storijo, da bodo dokazali zmagovalno mentaliteto. Naj tekmo izgubijo za tri točke in si zagotovijo lažjo pot do bojev za medalje? To že na prvi pogled ne izgleda logična trditev. Kakšen zmagovalec si želi izgubiti!

In po drugi strani. Če danes zmagajo, se lahko s Španijo srečajo prej, v polfinalu. Kar je bolj neugodno. Tam je reprezentanca enkrat že bila. Na Poljskem, kjer je potem ostala brez odličja, po zaporednih porazih s Srbijo in Grčijo.

Najbolj očiten primer tega, kako bi Slovencem matematika prišla prav, se je zgodil na zadnjem svetovnem prvenstvu, ko bi se s porazom proti Angoli izognili Američanom v četrtfinalu. Ekipa ni dobila jasnih navodil, tekmo so košarkarji dobili, naslednji dan pa izgubili proti Litvi ter tekmovanje končali v ameriškem primežu.

Sistem tekmovanja nikoli ne bo 100% pravičen, znati pa ga je treba obrniti v svoj prid. Športniki bodo v izjavah seveda enoznačno trdili, da gredo vedno na zmago, da ne kalkulirajo, to pa, žal, ni vedno najboljša pot. Slovenska reprezentanca si resnici na ljubo tokrat težko privošči preračunljivost. Še tretjič v petih krogih bo igrala prvo tekmo dneva, za tekmico v osmini finala si jo bodo izbirali drugi.

Zato ne znam dati odgovora, kaj je najboljša taktika. Morda to, da nič ne računaš in zmagaš prav vsakič, ko prideš na igrišče. V tem primeru se ne bojiš nikogar, vsi pa se bojijo tebe. Pa naj bo v košarki to Gruzija, Litva, Španija ali Združene države Amerike.

Matej Hrastar, Val 202