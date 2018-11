Tudi na drugi tekmi v Ruki Kobajaši najboljši, Prevc pa znova četrti

Točke osvojili še 11. Zajc, 20. Mogel in 21. Lanišek

25. november 2018

zadnji poseg: 25. november 2018 ob 20:06

Ruka - MMC RTV SLO

Domen Prevc je znova potrdil, da se v Ruki odlično počuti, saj je tudi na drugi tekmi svetovnega pokala na severu Finske zasedel četrto mesto. Tako kot v soboto je zmagala Japonec Rjoju Kobajaši.

Mlajši izmed bratov Kobajaši – starejši Džunširo je rumeno majico nosil na začetku lanske sezone – je trenutno v imenitni formi in je bil na drugi preizkušnji v Ruki razred zase. Že v prvi seriji si je 22-letni japonski skakalec priskakal občutno prednost, ko je edini zmogel 140,0 m in imel pred konkurenco kar devet točk naskoka. Najbolj sta se mu približala Nemec Andreas Wellinger in Poljak Kamil Stoch, ki je zaostal desetinko točke več.

V finalu sta tako Stoch kot Wellinger v zelo dobrih razmerah nastopila imenitno. Najprej je branilec zmage v skupnem seštevku pristal pri 144,0 m, Bavarec pa je bil še meter in pol daljši. Toda Kobajaši je silovito odgovoril. Najprej je novi japonski trener in nekoč odlični skakalec Hideharu Mijahira zanj zaletišče znižal za dve mesti, Rjoju pa je s silovitim odrivom poletel do 147,5 m. Telemarka seveda pri izenačenju rekorda naprave Rukatunturi ni tvegal, vseeno pa je zmagal s kar 22 točkami prednosti.

Prevc Finsko zapušča z dvema četrtima mestoma

Tako kot na sobotni tekmi z eno serijo – tokrat mu je sicer do tretjega mesta zmanjkalo 10,6 točke – je tik pod odrom za zmagovalce končal Domen Prevc, ki je v Ruki v nedeljo naredil tri odlične skoke. Najprej je v kvalifikacijah pristal pri 138,0 m in bil drugi, v prvi seriji je zmogel 136,5 m, kar je bilo dovolj za peto mesto, v finalu pa je s 142,5 m pridobil eno mesto. Dobil je dvoboj z Nemcem Stephanom Leyhejem, ki je s tretjega mesta nazadoval na šesto. Potem ko ni dobil mesta v ekipi za uvod zime v Wisli, pa se je najmlajši izmed bratov Prevc na Finskem zares izkazal.

"Za menoj je zelo izjemen vikend! Presenetljivo, saj tudi sam nisem pričakoval tako dobrega konca tedna. Moji skoki sicer še niso na ravni, na kateri bi lahko bili, in to želimo nadoknaditi za naprej. To želimo izboljšati in delati naprej tako, kot smo do zdaj. Ko priletimo domov, bomo opravili nekaj treningov in nato naprej na nove tekme v Rusijo," je povedal Prevc.

Da so slovenski mladeniči trenutno res dobro pripravljeni, so potrdili tudi Timi Zajc, Anže Lanišek, ki sta v soboto končala v prvi deseterici, in Žak Mogel, ki je na prvi tekmi v Ruki prvič prišel do točk svetovnega pokala. Vsi trije so tako kot 19-letni Domen v drugi seriji pridobili mesta. 18-letni Zajc nadaljuje suverene nastope na uvodu sezone. Potem ko je v finalu skočil 135,0 m je s 15. mesta napredoval na 11.

Naslednja postaja Nižni Tagil v Rusiji

Najboljšo uvrstitev v karieri je popravil 17-letni Mogel, ki se je v drugi seriji s 23. mesta zavihtel na 20. V drugo je skočil 134,5 m. Lanišek je končal mesto za njim, ko je v drugi seriji skočil 130,0 m, po polovici preizkušnje pa je bil 25. Na tekmi je sicer nastopilo sedem Slovencev, a so trije ostali brez točk. Bor Pavlovčič je bil 36., najizkušenejši Jernej Damjan, ki je lani v Ruki navdušil z zmago, je bil tik za njim, znova pa je razočaral Anže Semenič, ki je bil le 47.

"Ocena je, da smo nastopili zelo uspešno. Strokovno vodstvo je zelo zadovoljno s temi dosežki. Domnova četrta mesta sta izjemna rezultata. Timi je zelo dobro skakal oba dneva, pohvaliti je treba Žaka Mogela, ki je dosegel prve točke, danes pa krepko izboljšal včerajšnji rezultat," je konec tedna ocenil glavni trener Gorazd Bertoncelj.

V skupnem seštevku je po treh tekmah Kobajaši še povišal prednost. Zdaj ima 70 točk več od drugega Stocha. Tretji je Poljak Piotr Žyla, ki zaostaja 115 točk. Od Slovencev je najboljši Zajc, ki si s 105 točkami deli sedmo mesto z zmagovalcem prve tekme sezone in najboljšim v razvrstitvi poletne velike nagrade, Rusom Jevgenijem Klimovom, Domen Prevc, ki je nastopil le na dveh tekmah, ima pet točk manj. Lanišek je 14., Mogel pa 27. Svetovni pokal se bo nadaljeval naslednji konec tedna v Nižnem Tagilu v Rusiji.

Končni vrstni red: daljavi točke 1. R. KOBAJAŠI JAP 140,0/147,5 310,4 2. A. WELLINGER NEM 136,0/145,5 288,4 3. K. STOCH POL 136,5/144,0 285,4 4. D. PREVC SLO 136,5/142,5 274,8 5. P. ŽYLA POL 133,5/139,5 274,0 6. S. LEYHE NEM 136,5/137,5 268,9 7. R. JOHANSSON NOR 134,0/139,0 268,0 8. K. GEIGER NEM 135,0/138,0 267,4 9. J. A. FORFANG NOR 131,5/137,5 264,8 10. S. KRAFT AVT 128,0/139,0 264,3 11. T. ZAJC SLO 130,0/135,0 256,0 ... 20. Ž. MOGEL SLO 124,5/134,5 244,0 21. A. LANIŠEK SLO 125,5/130,0 242,4 Brez finala: 36. B. PAVLOVČIČ SLO 118,5 106,9 37. J. DAMJAN SLO 118,5 105,9 47. A. SEMENIČ SLO 109,0 80,3

Po prvi seriji: daljava točke 1. R. KOBAJAŠI JAP 140,0 148,4 2. A. WELLINGER NEM 136,0 139,4 3. K. STOCH POL 136,5 139,3 4. S. LEYHE NEM 136,5 136,2 5. D. PREVC SLO 136,5 134,7 6. P. ŽYLA POL 133,5 134,4 7. K. GEIGER NEM 135,0 131,2 8. R. JOHANSSON NOR 134,0 130,2 9. N. NAKAMURA JAP 129,5 128,4 10. D. KUBACKI POL 130,0 127,8 ... 15. T. ZAJC SLO 130,0 124,8 24. Ž. MOGEL SLO 124,5 115,1 26. A. LANIŠEK SLO 125,5 114,0 36. B. PAVLOVČIČ SLO 118,5 106,9 37. J. DAMJAN SLO 118,5 105,9 47. A. SEMENIČ SLO 109,0 80,3

SKUPNI VRSTNI RED (3/28) 1. R. KOBAJAŠI JAP 260 točk 2. K. STOCH POL 190 3. P. ŽYLA POL 145 4. S. LEYHE NEM 135 5. A. WELLINGER NEM 133 6. K. GEIGER NEM 106 7. J. KLIMOV RUS 105 . T. ZAJC SLO 105 9. D. PREVC SLO 100 10. R. JOHANSSON NOR 83 ... 14. A. LANIŠEK SLO 47 27. Ž. MOGEL SLO 18 36. J. DAMJAN SLO 8 39. A. SEMENIČ SLO 5

POKAL NARODOV (4/35) 1. POLJSKA 854 točk 2. NEMČIJA 830 3. JAPONSKA 560 4. AVSTRIJA 445 5. SLOVENIJA 383 6. RUSIJA 255 7. ŠVICA 219 8. NORVEŠKA 194

Tilen Jamnik