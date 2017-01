Tudi Nadal v Melbournu spominja na zlate čase

Hrvaška veteranka piše novo poglavje

23. januar 2017 ob 08:46,

zadnji poseg: 23. januar 2017 ob 13:46

Melbourne - MMC RTV SLO

Rafael Nadal se je v četrtfinalu Melbourna pridružil Rogerju Federerju, tako da sanjski finale nekdanjih številk ena, ki si ga želi večina teniške javnosti, dobiva vse konkretnejše obrise.

Nadal je v osmini finala s 6:3, 6:3, 4:6 in 6:4 odpravil Gaela Monfilsa. Večerni obračun na Rod Laver Areni je trajal dve uri in 55 minut.

V uvodnih dveh nizih je Francoz kar štirikrat izgubil servis. V deveti igri tretjega niza je prišel do brejka in do znužanja na 2:1 v nizih. V četrtem nizu je povedel s 4:2, a je nato popustil in naredil številne neizsiljene napake.

"Zelo vesel sem, da sem se prebil v četrtfinale turnirja za grand slam, potem ko mi to nekaj let ni uspelo. Nekaj posebnega je to doseči tu v Avstraliji, kjer se počutim skoraj kot doma. Gledalci vedno navijajo zame."

Statistika Monfils Nadal Prvi servis (%) 58 73 Asi 15 2 Dvojne napake 10 1 Neizsiljene napake 64 27 Winnerji 52 21 Osvojene točke 105 126 Osv. točke na mreži 15/27 12/19 Brejk priložnosti 3/6 6/17

Bautista Agut zapravil tri priložnosti za brejk

Nadala čaka zdaj najtežja ovira na turnirju, saj se bo za polfinale pomeril s tretjim nosilcem Milošem Raonićem, ki je imel precej težav z Robertom Bautisto Agutom. Naprej se je uvrstil s 7:6, 3:6, 6:4 in 6:1. Španec je proti lanskemu polfinalistu v podaljšani igri prvega niza vodil s 5:1, vendar je Kanadčan dobil naslednjih pet točk. Prelom se je zgodil v zaključku četrtega niza, ko je Bautista Agut zapravil tri priložnosti za brejk in vodstvo 5:4. Raonić je vse rešil in v naslednji igri sam izkoristil priložnost za odvzem servisa, kar je pomenilo vodstvo z 2:1 v nizih. V zadnjem je povedel s 5:0.

Federer prvi favorit za končno zmago

Nadal in Raonić sta se v pripravi na Melbourne pomerila v četrtfinalu turnirja v Brisbanu. S 4:6, 6:3 in 6:4 je bil boljši Kanadčan, ki je v medsebojnem obračunu slavil šele drugič v osmih dvobojih. Zanimiv je pogled na stavnice, ki največ možnosti za končno zmago pripisujejo Federerju (kvota 3,75), pred Nadalom in Stanom Wawrinko (oba 4,5) in Raonićem (5). Peti na stavnicah je Grigor Dimitrov (7,5).

Dimitrov končal pot poškodovanega Istomina

Kot prvi si je v ponedeljek četrtfinale zagotovil David Goffin, ki je s 5:7, 7:6 (4), 6:2, 6:2 premagal osmega nosilca Dominica Thiema. Belgijec se je v četrtfinale turnirja za grand slam uvrstil drugič, lani je bil med osmimi tudi v Roland Garrosu. Melbourne je tako izgubil pet izmed prvih osmih nosilcev, kar se ni zgodilo že od leta 2003.

Goffin se bo v četrtfinalu pomeril z Grigorjem Dimitrovom, ki je končal pot Denisa Istomina. Bolgar je Uzbekistanca, ki je izločil Novaka Đokovića, odpravil z 2:6, 7:6, 6:2 in 6:1. Istomin je imel po koncu drugega niza težave s poškodbo leve noge, tako da je imel Dimitrov delo precej olajšano.

Serena za polfinale proti neugodni Konti

V ženski konkurenci je šestkratna zmagovalka Melbourna Serena Williams s 7:5, 6:4 izločila Čehinjo Barboro Strycovo. Zdaj jo čaka Britanka Johana Konta, ki ni imela večjih težav z Rusinjo Ekaterino Makarovo (6:4 in 6:1). Konta v Melbournu še ni izgubila niza, v zadnjih treh dvobojih pa je v povprečju oddala le po pet iger.

"Nič ne morem izgubiti. Karkoli bo naredila, je zame le bonus. Seveda sem tukaj, da zmagam. Upam, da bom igrala bolje kot danes," je povedala 35-letna Serena, ki je lani v Melbournu izgubiula v finale proti Angelique Kerber.

Lučić Baronijeva zavrtela čas nazaj

Lepo zgodbo piše hrvaška veteranka Mirjana Lučić Baroni, ki je bila s 6:4, 6:2 boljša od Američanke Jennifer Brady. 34-letnica je v Melbournu debitirala leta 1998 in je do letos na OP Avstralije dobila le en dvoboj. Lučić Baronijeva je leta 1999 v Wimbledonu igrala polfinale, a so nato uspehi strmoglavo padli. Letošnji Melbourne je njen drugi največji uspeh na turnirjih za grand slam. V četrtfinalu bo igrala s peto nosilko, Čehinjo Karolino Pliškovo.

Drugi teden v Melbournu brez slovenske udeležbe

Drugi teden Odprtega teniškega prvenstva Avstralije bo minil brez slovenske udeležbe. V osmini finala ženskih dvojic se je poslovila tudi Katarina Srebotnik.

Velenjčanka v navezi s Kitajko Saisai Ženg ni bila kos prvima nosilkama Francozinjama Caroline Garcia in Kristini Mladenovic, ki sta zmagali s 6:1 in 6:4. Srebotnikova je pred tem v uvodnem nastopu izpadla tudi med mešanimi pari, v nedeljo pa se je prav tako v obeh konkurencah poslovila Andreja Klepač.

Slovenija v mladinski konkurenci nima svojih predstavnikov, zato je to eden najslabših turnirjev v Melbournu v tem stoletju. V posamični konkurenci sploh ni imela zastopnika. Le Blaž Kavčič se je prebil v 2. krog kvalifikacij, Grega Žemlja, Dalila Jakupovič, Tadeja Majerič in Tamara Zidanšek so izpadli že v 1. krogu kvalifikacij. Polone Hercog zaradi zdravstvenih težav sploh ni bilo zraven.



Osmina finala, tabela (M):

M. ZVEREV (NEM) - MURRAY (VB/1)

7:5, 5:7, 6:2, 6:4

FEDERER (ŠVI/17) - NIŠIKORI (JAP/5)

6:7 (4), 6:4, 6:1, 4:6, 6:3

WAWRINKA (ŠVI/4) - SEPPI (ITA)

7:6 (2), 7:6 (4), 7:6 (4)

TSONGA (FRA/12) - EVANS (VB)

6:7 (4), 6:2, 6:4, 6:4

NADAL (ŠPA/9) - MONFILS (FRA/6)

6:3, 6:3, 4:6, 6:4

RAONIĆ (KAN/3) - BAUTISTA AGUT (ŠPA/13)

7:6 (6), 3:6, 6:4, 6:1

GOFFIN (BEL/11) - THIEM (AVT/8)

5:7, 7:6 (4), 6:2, 6:2

DIMITROV (BLG/15) - ISTOMIN (UZB)

2:6, 7:6 (2), 6:2, 6:1

Osmina finala, tabela (Ž):

VANDEWEGHE (ZDA) - KERBER (NEM/1)

6:2, 6:3

MUGURUZA (ŠPA/7) - CIRSTEA (ROM)

6:2, 6:3

V. WILLIAMS (ZDA/13) - BARTHEL (NEM)

6:3, 7:5

PAVLJUČENKOVA (RUS/24) - KUZNECOVA (RUS/8)

6:3, 6:3

PLIŠKOVA (ČEŠ/5) - GAVRILOVA (AVS/22)

6:3, 6:3

LUČIĆ BARONI (HRV) - BRADY (ZDA)

6:4, 6:2

KONTA (VB/9) - MAKAROVA (RUS/30)

6:1, 6:4

S. WILLIAMS (ZDA/2) - STRYCOVA (ČEŠ/16)

7:5, 6:4

Dvojice (Ž), osmina finala:

HLAVAČKOVA/PENG (ČEŠ/KIT/12) -

KLEPAČ/MARTINEZ SANCHEZ (SLO/ŠPA)

6:2, 6:0



GARCIA/MLADENOVIC (FRA/1) -

SREBOTNIK/ ŽENG (SLO/KIT/13)

6:1, 6:4



