Tudi Nišikori že končal sezono

V Cincinnatiju poteka 2. krog

16. avgust 2017 ob 19:41

Cincinnati - MMC RTV SLO

Kei Nišikori je že končal letošnjo sezono zaradi poškodbe zapestja. Deveti igralec na lestvici ATP bo izpustil vse turnirje do konca leta zaradi raztrgane vezi na desnem zapestju.

27-letni Japonec se je poškodoval med treningom za masters v Cincinnatiju. Zdaj je jasno, da ga ne bo niti na letošnjem zadnjem turnirju za grand slam, ki se bo v New Yorku začel 8. avgusta. New York je njegovo najljubše prizorišče med veliko četverico, leta 2014 je bil finalist, lani pa je na igriščih Flushing Meadowsa prišel do polfinala.

Nišikori je že tretji član elitne deseterice, ki so ga poškodbe prisilile h koncu sezone. Novak Đoković je sezono končal po Wimbledonu zaradi poškodbe komolca, Stan Wawrinka pa zaradi poškodbe kolena. Švicar je v lanskem finalu turnirja za grand slam v New Yorku odpravil Srba v štirih nizih.

CINCINNATI, 2. krog, tabela

(4.973.120 am. dolarjev, trda podlaga)



NADAL (ŠPA/1) - GASQUET (FRA)



MÜLLER (LUKS/16) - RAMOS VINOLAS (ŠPA)



KYRGIOS (AVS) - DOLGOPOLOV (UKR)



KARLOVIĆ (HRV) - TSONGA (FRA/8)

6:4, 7:6

THIEM (AVT/3) - FOGNINI (ITA)

6:3, 6:2

QUERREY (ZDA/15) - MANNARINO (FRA)



CARRENO BUSTA (ŠPA/11) - M. ZVEREV (NEM)



FERRER (ŠPA) - TIPSAREVIĆ (SRB)

6:4, 6:7, 6:1



C. HARRISON (ZDA) - BASILAŠVILI (GRU)



RAMANATHAN (IND) - DONALDSON (ZDA)



ISNER (ZDA/14) - PAUL (ZDA)

6:3, 6:3

TIAFOE (ZDA) - A. ZVEREV (NEM/4)



DIMITROV (BLG/7) - LOPEZ (ŠPA)

7:6, 6:4

KRUEGER (ZDA) - DEL POTRO (ARG)



SUGITA (JAP) - SOUSA (POR)

3:6, 7:6, 6:1

HAČANOV (RUS) - FABBIANO (ITA)

A. G.