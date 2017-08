Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Miloša Raonića pesti poškodba zapestja. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Tudi Raonič odpovedal New York

OP ZDA bo močno okrnjen

24. avgust 2017 ob 08:34

New York - MMC RTV SLO

Miloš Raonić se je pridružil vse daljšemu seznamu odpovedi vrhunskih igralcev za zadnji letošnji turnir za grand slam, OP ZDA v New Yorku.

26-letni Kanadčan se že nekaj časa spopada s poškodbo zapestja, zaradi katere je odpovedal tudi nastop na mastersu v Cincinnatiju prejšnji teden.

"Poskusil sem vse, kar je v moji moči, da bi pravočasno pozdravil poškodbo in zaigral na odprtem prvenstvu ZDA ... Vendar zdaj nimam druge možnosti, kot da odpovem nastop," je sporočil 11. igralec sveta.

Turnir v New Yorku se bo začel v ponedeljek, na njem pa ne bo niti Srba Novaka Đokovića, Švicarja Stana Wawrinke in Japonca Keija Nishikorija. Omenjeni trije so vsi predčasno končali sezono in ne bodo več nastopili pred januarjem prihodnje leto.

R. K.