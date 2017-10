Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Dr. Nada Rotovnik Kozjek je s kolegico takoj priskočila na pomoč tekaču, ki je doživel srčni infarkt. Foto: BoBo Simon Dolenc je na Bavarskem dvoru prav tako priskočil na pomoč, nato pa nadaljeval tek. Foto: BoBo Dodaj v

Tudi to so junaki Ljubljanskega maratona

Dva tekača kmalu po štartu doživela srčni infarkt

30. oktober 2017 ob 16:13

Ljubljana - MMC RTV SLO

Dva tekača sta na 22. Ljubljanskem maratonu doživela srčni infarkt. K sreči so takoj priskočili na pomoč drugi tekači, hitro je prišla tudi zdravniška služba.

"Že v prvem kilometru se je zgrudil 66-letni tekač. Njegovo dramo je opazila zdravnica Nada Rotovnik Kozjek, ki je mimo tekla s kolegico, nesrečnemu tekaču pa je pomagal tudi anesteziolog Simon Dolenc. Tekača so z masažo srca oživljali, dokler ni prišla nujna zdravniška pomoč," nam je neprijeten dogodek, ki se je v nedeljo ob 10.35 zgodil na Bavarskem dvoru, opisala vodja projekta Ljubljanskega maratona Barbara Železnik.

Nekaj podobnega se je zgodilo tudi na četrtem kilometru, tudi v tem primeru pa je k tekmovalcu, ki je doživel srčni infarkt, hitro priskočil sotekač in mu dal masažo srca. "Danes se je oglasila hčerka tekača, ki je potreboval pomoč, in prosila, ali lahko najdemo kontakt tekača, ki je izvajal masažo srca, saj bi se mu družina rada zahvalila. Če to bere, naj se prosim obrne na Timing Ljubljana."

Oba tekača, ki sta potrebovala nujno pomoč, so odpeljali v Klinični center, kakšno je njuno zdravstveno stanje, pa ni znano.

Organizatorji Ljubljanskega maratona so sicer zadovoljni, drugih večjih zapletov ni bilo. Nagajal je le veter, ki je upočasnjeval tekače in preprečil rekord proge. Tudi po udeležbi letošnji maraton ni bil rekorden, saj so v dveh dneh tekli 23.303 udeleženci, kar je manj kot leta 2015, ko se je maratona udeležilo več kot 24 tisoč tekačev.

V prihodnje se obetajo spremembe, najverjetneje bodo organizatorji naredili ločena štarta za teka na 42 in 21 kilometrov.

T. O.