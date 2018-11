Tudi v nedeljo ne bo finalnega superclasica!

Bo povratni superclasico sploh odigran? Conmebol bo odločil ob 18. uri

25. november 2018 ob 10:10,

zadnji poseg: 25. november 2018 ob 18:06

Buenos Aires - MMC RTV SLO

Po sobotnem škandalu v Buenos Airesu bi morali v nedeljo odigrati povratno finalno tekmo Cope Libertadores. A Boca Juniors je zaradi huliganskega napada na avtobus z nogometaši zahtevala in dosegla prestavitev finalnega superclasica!

Predsednik južnoameriške nogometne zveze (Conmebol) Alejandro Dominguez je tri ure pred predvidenim začetkom tekme na Monumentalu uradno sporočil, da se tudi v nedeljo ne bo igral povratni finalni superclasico. Krovna organizacija najbolj nogometno obsedene celine je priznala, da moštvo Boce Juniors en dan po huliganskem napadu na njihov avtobus ni v stanju, da bi v poštenih in enakovrednih okoliščinah odigrala tekmo za nogometnega kralja Južne Amerike.

Logistična mora – v mesto prihaja še vrh G20

Paragvajec Dominguez je v nagovoru poudaril, da se bo druga finalna tekma 58. izvedbe Cope Libertadores odigrala, a še ni oznanil novega datuma in ure superderbija med River Platom in Boco Juniors, kar bo Conmebol sporočil šele v sredo po sestanku na sedežu zveze v Paragvaju. Logistično-varnostna prepreka za izvedbo v prihodnjih dneh je namreč dejstvo, da Buenos Aires v četrtek in petek gosti vrh G20, ko bodo v argentinski prestolnici močno poostreni varnostni ukrepi in bo nemogoče odigrati najbolj vroči nogometni derbi na svetu.

Bo Conmebol kaznoval River?

V dopisu Boca je zahtevala od Conmebola, da se povratna tekma igra šele, ko bodo vzpostavljene enakovredne okoliščine – ko bodo poškodovani nogometaši Boce pozdravljeni. Sočasno so krovno južnoameriško zvezo opozorili, da bi morali pred drugo finalno tekmo še kaznovati prireditelje – River Plate. Izpostavljeni 18. člen pravil Cope Libertadores Conmebolu omogoča širok razpon kazni za prireditelje, od finančnih do zaprtega stadiona, kot tudi odločitve za zeleno mizo.

Pričakovana poteza v soboto napadenega moštva in kluba, potem ko sta Conmebol in policijske oblasti Buenos Airesa prižgale zeleno luč za nedeljski poskus finalnega superclasica. River Plate je sočasno z Bocino uradno pritožbo odprl vrata stadiona Monumental in zapisal, da se bo v nedeljo vsekakor odločilo o južnoameriškem naslovu.

Premierni in zgodovinski superclasico

Gre za zadnji tovrstni finale južnoameriške različice Lige prvakov na dve tekmi. Prvi obračun večnih argentinskih tekmecev se je med Boco Juniors in River Platom pred 14 dnevi na Bomboneri končal brez zmagovalca (2:2). Prava drama se je v soboto začela nekaj ur pred pred povratno tekmo na Monumentalu. Prihod gostujočih nogometašev Boce so domači huligani pričakali z metanjem kamenja v avtobus, kjer je pristal tudi solzivec.

Tudi prva tekma je bila preložena

Več gostujočih nogometašev je bilo poškodovanih, veliko jih je bruhalo, a organizatorji dolgo niso želeli odpovedati tekme. Vodstvo južnoameriške konfederacije je namreč zahtevalo, da se tekma le odigra. Končni razplet je bil prestavitev tekme za en dan, kot se je zgodilo že s prvo tekmo, le da je bil takrat za vse kriv močan naliv in poplavljena zelenica na Bomboneri.

Poškodovanih precej igralcev

Po napadu je pred medije stopil Bocina legenda, a igralsko le rezervist Carlos Tevez in povzel: "Pablo Perez se je ravno vrnil iz bolnišnice, oko ima poškodovano in previto. Tudi drugi soigralci so poškodovani zaradi solzivca. V takih razmerah ne moremo igrati." Predsednik Boce Daniel Angelici je bil vznemirjen: "To je sramota za našo družbo, žal mi je, da je prišlo do prestavitve tekme zaradi takih vzrokov. Ni lahko sprejeti take odločitve, glede na to, da je na tribunah 60.000 gledalcev. A najpomembneje je, da je ekipa zdrava tako fizično kot psihično." Manj dostopni so igralci iz Bocine prve enajsterice, ki ne dajejo izjav. Argentinski mediji poročajo, da si ti ne želijo nastopiti.

Enotna ocena – sramota

Osramočen je bil tudi predsednik Riverja Rodolfo D'Onofrio: "Kot Argentinca in vodjo nogometne ekipe me je sram. Prestavitev tekme je bila pravilna odločitev, in upam, da bomo lahko v nedeljo igrali v miru." Nezadovoljen je bil tudi nekdanji igralec Gabriel Batistuta: "Spet smo zapravili možnost, da se izkažemo pred celotnim svetom."

Pestro je bilo že pred tremi leti

To ni prvi primer, ko je incident zasenčil superclasico v celinskem tekmovanju. Rivala sta se pred tremi leti srečala v osmini finala istega tekmovanja, ko so privrženci Boce napadli nogometaši Riverja, ko so pred 2. polčasom v posebni varnostni tunel spustili solzivec in onemogočili izvedbo povratne tekme. V tistem primeru je River slavil za zeleno mizo, a pri tem je bila jasna odgovornost Boce kot prireditelja, saj je do incidenta prišlo znotraj Bombonere, medtem ko je v soboto do napada prišlo tik pred Monumentalom.

Kdo bo v ZAE-ju izzival Real Madrid?

Vsekakor se v Argentini obetajo dodatni vroči dnevi. Ne nazadnje je tukaj še Fifa in v Buenos Airesu prisotni predsednik Fife Gianni Infantino, ki je želel izročiti lovoriko zadnjemu potniku za svetovno klubsko prvenstvo. Klubski mundial se bo namreč začel 12. decembra v Združenih arabskih emiratih, vsaj pet dni predtem pa morajo biti znana imena vseh sedmih udeležencev.

