Tudi v novi sezoni Celjani ostajajo nerešljiva uganka za Gorenje

Obe ekipi v spremenjenih zasedbah

30. avgust 2017 ob 20:45,

zadnji poseg: 30. avgust 2017 ob 21:58

Velenje - MMC RTV SLO, STA

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v 1. krogu Lige Seha v Velenju premagali Gorenje s 25:22. Gostitelji so že neverjetnih 1365 dni brez zmage nad velikim tekmecem.

Velenjčani so kljub glasnim napovedim o zmagi znova ostali praznih rok, Celjane so zadnjič premagali davnega 4. decembra 2013. Pred derbijem najhujših tekmecev je bilo kar nekaj "vroče krvi", zanjo pa je poskrbel novi velenjski strateg Željko Babić z izjavo, da so ga pred začetkom sezone vabili v Celje, a se je nato odločil za "perspektivnejše" Velenje. V celjskem taboru so kategorično zavrnili stike z nekdanjim hrvaškim selektorjem, ki je pred začetkom sezone zamenjal Boruta Plaskana.

Obračun najmočnejših slovenskih zasedb pred 1.700 gledalci v Rdeči dvorani so bolje začeli Celjani. Njihov strateg Branko Tamše je v uvodno postavo uvrstil vse igralce iz pretekle sezone, čeprav so ekipo poleti zapustili številni nosilci igre (Blaž Janc, Miha Zarabec, Vid Poteko, Luka Žvižej, Ivan Gajić, Povilas Babarskas in Arthur Patrianova), medtem ko je Babić v prvo postavo uvrstil tri novince (Jana Grebenca, Roberta Markotića in Žarka Pejovića).

Velenjčani izničili uvodno prednost Celjanov

V zelo trdi igri na robu izključitve so se bolje znašli Celjani in si v 17. minuti prvič priigrali dva gola prednosti (7:5). Gostitelje je reševal vratar Klemen Ferlin, ki je nanizal nekaj izjemnih obramb. Celjani so si največjo prednost priigrali v 24. minuti, ko je nekdanji Velenjčan Luka Mirović povišal na 12:9. Državni prvaki so v končnici malce popustili, gostitelji pa so izkoristili dvominutno izključitev Mitrovića in v 28. minuti izenačili na 12:12.

Mlakar najbolj zaslužen za zmago gostov

Druga polovica tekme je bila preslikava prvega. Celjani so bili vseskozi v prednosti, v 48. minuti pa so ponovili svojo najvišjo prednost (21:18). Drugače od prvega polčasa tokrat niso popustili, gostitelji so se jim resda nekajkrat približali na gol zaostanka, v celoti pa njihove zmage niso ogrozili.

V celjski ekipi je bil strelsko najučinkovitejši Žiga Mlakar z osmimi, v velenjski pa so Matic Verdinek, Matjaž Brumen in Žarko Pejović dosegli po štiri gole.

Liga Seha, 1. krog:

GORENJE VELENJE - CELJE PIV. LAŠKO

22:25 (12:12)

Gorenje Velenje: Ferlin, Zaponšek, Cehte 3, Medved 2 (2), Huseljić, Ovniček, Grebenc, Toskić, Potočnik 2, Golčar 1, Markotić, Verdinek 4, Kleč 2, Tajnik, Brumen 4 (2), Pejović 4.



Celje Pivovarna Laško: Lesjak 1, Panjtar, Ocvirk, Vujović, Jurečič 1, Malus 2, Razgor, Suholežnik, Marguč 4 (4), Mitrović 2, Kodrin 3 (1), Anić 1, Dušebajev, Mačkovšek 1, Mlakar 8, Bečiri 1.



Sedemmetrovke: 4/4; 5/5



Izključitve: 6; 6 min.

TATRAN PREŠOV - MEŠKOV BREST

24:23 (11:11)

VOJVODINA - DINAMO PANČEVO

24:29 (16:16)

Četrtek:

ZAGREB - NEXE

Sobota:

METALURG SKOPJE - VARDAR

C. R.