Skakalci bodo kmalu začeli priprave na novo sezono. Foto: EPA

Tudi v prihodnji skakalni sezoni od Wisle do Planice

Vrhunec bo nordijski SP v Avstriji

17. april 2018 ob 09:52

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Mednarodna smučarska zveza je po več sestankih objavila začasen koledar tekmovanj v smučarskih skokih za sezono 2018/19.

Koledar morajo potrditi še na kongresu Fisa, ki bo sredi maja v Grčiji. Sezona, katere vrhunec bo nordijsko svetovno prvenstvo v Seefeldu, se bo tradicionalno končala v Planici.

Zimska sezona z vrhuncem v drugi polovici februarja, ko bodo Avstrijci med 19. februarjem in 2. marcem gostili SP, se bo tako kot lani začela sredi novembra v Wisli na Poljskem. Na koledarju je prvič doslej tudi tekma mešanih ekip na veliki skakalnici, ki bo sredi decembra v Titisee-Neustadtu.

Prvi vrhunec sezone bo tradicionalna novoletna turneja štirih skakalnic, sledi nordijski SP, sezona pa se bo končala tradicionalno – z velikim finalom v dolini pod Poncami, ki je na koledarju od 22. do 24. marca.

In če v Planici nimajo težav z ustreznostjo letalnice, pa morajo norveški tekmeci za naprave v Trondheimu, Lillehammerju in tudi letalnico v Vikersundu do sredine maja še pridobiti ustrezno homologacijo, če želijo prizorišča ostati na koledarju Fisa.

Skakalke se v novi zimi lahko veselijo več tekem na velikih skakalnicah. Sezona se bo zanje začela konec novembra s trojčkom v Lillehammerju, finale svetovnega pokala pa bo na veliki napravi konec marca v Čajkovskem v Rusiji.

Poletna sezona se bo z veliko nagrado prav tako začela v Wisli, kjer bo najprej 21. julija na sporedu ekipna tekma, medtem ko bo uvodne tekme celinskega pokala v novi sezoni tudi tokrat gostil Kranj. Skakalci se bodo pod Šmarjetno goro zbrali 7. in 8. julija.

R. K.