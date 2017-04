Tudi za Olimpijo posijal žarek upanja

Povratna tekma 12. aprila v Mariboru

5. april 2017

zadnji poseg: 5. april 2017 ob 22:24

Ljubljana

Nogometaši Olimpije so v prvi tekmi polfinala Pokala Slovenije z 2:1 premagali Maribor, ki je v Stožicah vodil do 81. minute.

Vijoličasti so povedli v 48. minuti, ko je s strelom pod prečko zadel spomladi odličen Dare Vršič. Mariborčani so nato rutnirano nadzirali položaj na zelenici.

Nato pa preobrat Olimpije. Leon Benko je v 81. minuti kaznoval neodločenost gostujočih branilcev in s "škarjicami" izenačil na 1:1. Štiri minute kasneje pa je Benko po slabem posredovanju Obradovića zabil še za 2:1. Končna statistika: posest žoge 55:45, streli 13:4 in streli v okvir vrat 5:3 - vse v korist Olimpije.

Povratna tekma bo 12. aprila ob 17.15 v Ljudskem vrtu.

Obradović preprečil vodstvo Olimpije

Po začetnem otipavanju je Olimpija prva zapretila. V 14. minuti je Denis Klinar z roba kazenskega prostora meril v spodnji desni kot vratarja Matka Obradovića, a se je slednji izkazal s parado. Žoga se je nato odbila do Leona Benka, ki je poskusil z glavo, vendar je bil Obradović zopet na mestu.

Vodišek ustavil Zahovića

Na drugi strani je na začetku nekoliko "podrejeni" Maribor prvič zapretil v 21. minuti, ko je po lepo odigrani akciji Luka Zahović sprožil z desne strani kazenskega prostora, a je Rok Vodišek žogo z nogo ubranil.

Jalove akcije Olimpije

Olimpija je bila tudi v nadaljevanju aktivnejša, skušala je izpeljati akcijo za vodilni zadetek, vendar je manjkala dobra podaja ali dve, da bi resno ogrozili Obradovića. Polčas se je končal z 0:0.

Zahović podal, Vršič zadel za vodstvo

Na začetku drugega polčasa pa vodstvo Maribora. V 48. minuti je Zahović v protinapadu na levi strani lepo našel vtekajočega Dareta Vršiča, ki je nato z diagonalnim strelom pod prečko matiral Vodiška. Vršič je tako potrdil izjemno spomladansko formo. Malo kasneje je imel Zahović podobno priložnost, a je ni izkoristil, žogo je poslal čez vrata. Maribor je v nadaljevanju pobudo (spet) prepustil Olimpiji, ki pa je jalovo napadala.

Dva gola Benka za preobrat Olimpije

In ko je kazalo, da bodo vijoličasti srečanje rutinirano pripeljali do konca, se je zgodil preobrat Olimpije z dvema goloma Leona Benka v štirih minutah. Najprej je hrvaški napadalec v 81. minuti ob neodločnih branilcih Maribora (Matej Palčič, Marko Šuler) vtekel na podajo Blessinga Elekeja z glavo, nato pa - atraktivno - s t. i. škarjicami matiral Obradovića. V 85. minuti pa je Daniel Avramovski z leve strani poslal predložek v kazenski prostor. Obradović je slabo posredoval, tako da se je do žoge dokopal Benko in jo pospravil v mrežo.

Zmaji so do konca ubranili minimalno prednost in se - po vseh udarcih v zadnjih tednih - veselili prve zmage nad Mariborom na četrti medsebojni tekmi v letošnji sezoni.

POKAL SLOVENIJE, polfinale, prvi tekmi



OLIMPIJA - MARIBOR 2:1 (0:0)

4.500; Benko 81., 85.; Vršič 48.

Olimpija: Vodišek, Klinar, Bajrić, Jurčević (77./Štiglec), Mitrović, Zarifović (75./Cretu), Kirm, Kapun, Wobay (63./Avramovski), Eleke , Benko.

Maribor: Obradović, Palčič, Šuler , Defendi, Viler, Pihler, Vrhovec (66./Mertelj), Ogrinec (82./Novaković), Vršič (80./Bohar), Tavares, Zahović.

Sodnik: Matej Jug (Tolmin)



Povratna tekma bo 12. aprila ob 17.15.



DOMŽALE - KRKA 2:0 (0:0)

500; Firer 57., Batrović 83.

Povratna tekma bo 11. aprila ob 16.30.

Finale bo 31. maja v Kopru.

