Tudin v podaljšku odločil obračun vodilnih ekip v Podmežakli

SŽ Olimpija gladko odpravila Asiago

29. november 2017 ob 21:20

Jesenice,Ljubljana - MMC RTV SLO

V Podmežakli sta se srečali vodilni ekipi Alpske lige. Jeseničani so izgubili proti Rittnerju z 2:3 po podaljšku. SŽ Olimpija je premagala Asiago s 4:0.

750 gledalcev se je zbralo na Jesenicah, v prvi tretjini pa niso vodili zadetkov. V 29. minuti so branilci naslova v Alpski ligi povedli, z močnim strelom z leve strani je bil natančen Andreas Lutz. V 34. minuti je v hitrem napadu z diagonalnim strelom z desne strani izenačil Luka Bašič.

Na začetku zadnje tretjine so imeli železarji igralca več, kar je s strelom z bližine unovčil Blaž Tomaževič. Devet minut pred koncem je izid poravnal Marcus Spinell, pred vrati je odbit plošček pospravil v mrežo.

V podaljšku so imeli Jeseničani lepo priložnost za zmago, saj je bil izključen Oscar Ahlström. Izkazal se je vratar gostov Patrick Killeen, ki je zbral 39 obramb. Ko so bile moči na ledu znova izenačene, je Daniel Tudin minuto in devet sekund pred koncem podaljška spretno podstavil palico pred vrati in zagotovil Rittnerju drugo točko.

Razmerje strelov na vrata je bilo 41:35. Jeseničani po polovici rednega dela Alpske lige še vedno vodijo na lestvici. Rittner zaostaja točko, a ima tudi tekmo manj.

"Igra ob prednosti z igralcem več ni bila na pravem nivoju. Tu imamo še precej rezerve. Enostavno ne streljamo, ampak skušamo zadeti skoraj na prazna vrata," je pojasnil trener Gaber Glavič.

Olimpija v zadnji tretjini do visoke zmage

V Tivoliju so gostitelji povedli v 12. minuti, ko je zadel najboljši strelec zmajev Andrej Hebar. Odločitev je padla na začetku zadnje tretjine, ko sta bila natančna še Luka Ulamec in Aljaž Uduč. Končni izid je postavil Matic Kralj v 50. minuti. Olimpija ostaja na četrtem mestu, a zaostaja za Asiagom le še točko.

Robert Kristan je ohranil nedotaknjeno mrežo do konca, zbral je 34 obramb. Naslednjo tekmo bodo Ljubljančani igrali že v petek, ko bodo gostovali pri Bregenzerwaldu.

Preložena tekma 18. kroga:

SIJ ACRONI JESENICE - RITTNER

* 2:3 (0:0, 1:1, 1:1)

750; Bašič 34., Tomaževič 43.; Lutz 29., Spinell 51., Tudin 64.

* - po podaljšku

21. krog:

SŽ OLIMPIJA - ASIAGO

4:0 (1:0, 0:0, 3:0)

340; Hebar 12., Ulamec 43., Uduč 44., Kralj 50.

LUSTENAU - CORTINA 5:3

SALZBURG MLADI - FELDKIRCH 1:2

KITZBÜHEL - FASSA 9:1

PUSTERTAL - BREGENZERWALD 7:0

GARDENA - ZELL AM SEE 6:1

Četrtek:

NEUMARKT - STERZING

Lestvica: * x SIJ ACRONI JESENICE 20 13 2 2 3 45 RITTNER 19 12 4 0 2 44 ASIAGO 19 12 1 1 5 39 SŽ OLIMPIJA 20 11 2 1 6 38 PUSTERTAL 20 11 0 4 5 37 FELDKIRCH 19 10 2 2 5 36 VIPITENO 18 9 2 2 4 33 CORTINA 19 7 2 5 5 30 ... * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih

A. G.