Turčija ali Nemčija - komu organizacija EP 2024?

Odločitev bo znana septembra 2018

8. marec 2017 ob 18:44

Berlin - MMC RTV SLO/STA

Evropsko prvenstvo 2024 bo potekalo v Nemčiji ali Turčiji, je sporočila evropska nogometna zveza Uefa.

3. marca je potekel rok za oddajo kandidatur, edini, ki sta oddali potrebno dokumentacijo, pa sta Turčija in Nemčija.

Nemci obljubljajo prvorazredni turnir. "Zame je bilo pomembno, da sem osebno predstavil kandidaturo Uefi. Prepričani smo, to pravimo iz izkušenj, da naša trenutna infrastruktura in razmere v Nemčiji zagotavljajo ekonomsko uspešen in predvsem prvorazredni turnir," je dejal predsednik nemške nogometne zveze Reinhard Grindel.

Turki upajo, da jim bo četrtič uspelo dobiti organizacijo nogometnega spektakla – do zdaj so trikrat neuspešno kandidirali za organizacijo turnirjev. "V zadnjih nekaj letih smo zgradili 32 novih stadionov ali pa jih še gradimo. S tem Turčija dokazuje, da je na tem področju med vodilnimi državami v svetu," je povedal prvi mož turške nogometne zveze Yildirim Demiroren.

Nemčija in Turčija morata končno dokumentacijo oddati do 27. aprila 2018. Odločitev, komu bo pripadla organizacija Eura 2024, bo znana septembra istega leta.

Euro 2020 v 13 državah

Evropsko prvenstvo 2020 bo organiziralo 13 držav. Poleg v Londonu bo prvenstvo potekalo v Münchnu, Bakuju, Sankt Peterburgu, Rimu, Köbenhavnu, Amsterdamu, Dublinu, Bilbau, Budimpešti, Bruslju, Bukarešti in Glasgowu.

Na zadnjem evropskem prvenstvu v Franciji so presenetljivo zmago slavili Portugalci.

