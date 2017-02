Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Risi so lani v Katovicah izgubili proti Poljakom z 1:4. Foto: HZS/Drago Cvetanovič Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Turnir Evropskega izziva: Poljska - Slovenija 1:0

Ukrajinci po podaljšku ugnali Italijane

9. februar 2017 ob 19:30,

zadnji poseg: 9. februar 2017 ob 19:56

Katovice - MMC RTV SLO

Slovenska hokejska reprezentanca se na prijateljskem turnirju v Katovicah meri s Poljaki. Na prvi tekmi so Ukrajnci premagali Italijo s 4:3 po podaljšku.

Na prizorišču, kjer so si Slovenci lani priborili vozovnico za letošnje elitno svetovno prvenstvo, tokrat igrajo na turnirju Evropskega izziva. Na njem sta Slovenija in Italija predstavnici letošnjega svetovnega prvnetsva elitne divizije, medtem ko sta gostiteljica Poljska in Ukrajina članici drugoligaške konkurence v diviziji I.

1. krog, danes ob 19.30:

POLJSKA - SLOVENIJA

1:0 (1:0, -:-, -:-)

Kapica 13.



ITALIJA - UKRAJINA

* 3:4 (3:2, 0:1, 0:0)

Frank 15., Frigo 17., Traversa 20.; Taran 8., Ramazanov 14., Bucenko 32., Ignatenko 65.

* - po podaljšku



2. krog, petek ob 16.30:

POLJSKA - UKRAJINA

Ob 20.00:

SLOVENIJA - ITALIJA



3. krog, sobota ob 15.00:

UKRAJINA - SLOVENIJA

Ob 18.30:

POLJSKA - ITALIJA

A. G.