TV SLO 2/MMC: Dodatne kvalifikacije za SP: Danska - Irska 0:0

Na zadnjih prijateljskih tekmah boljši Irci

11. november 2017 ob 20:32,

zadnji poseg: 11. november 2017 ob 21:13

Köbenhavn - MMC RTV SLO

Reprezentanci Danske in Irske sta v Köbenhavnu začeli ogorčen boj za vstopnico za SP 2018. Tekmo lahko od 20.45 naprej spremljate na TV SLO 2 in MMC-ju.

Ekipi sta odigrali že kar devet tekem v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, doslej so bili za zmago več uspešnejši Danci. Toda Skandinavci so zadnjič premagali Irce leta 1985. Zadnji prijateljski tekmi so prepričljivo dobili Irci s 3:0 in 4:0.

Toda dodatne kvalifikacije so nekaj posebnega in Danci so prvi zapretili in to že v 12. minuti. Larsen je bil blizu zadetka, ko je sprejel dolgo podajo v kazenskem prostoru. Njegov strel je ubranil irski vratar Randolph. Odbitek je prišel do Corneliusa, ki je streljal nizko po sredini gola, zopet se je z obrambo izkazal Randolph.



Dodatne kvalifikacije za SP 2018, prve tekme:



Danes ob 20.45:

DANSKA - IRSKA 0:0 (-:-)

Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju.

Danska: Schmeichel, Larsen, Bjelland, Kjaer, Ankersen, Kvist, Eriksen, Delaney, Sisto, Jorgensen, Cornelius.

Irska: Randolph, Christie, Duffy, Clark, Ward, Hendrick, Arter, O'Dowda, Brady, McClean, Murphy.

Sodnik: Milorad Mažić (Srbija)

Že odigrano:

HRVAŠKA - GRČIJA 4:1 (3:1)

30.000; Modrić 13./11-m, Kalinić 19., Perišić 33., Kramarić 49.; Sokratis 30.

SEVERNA IRSKA - ŠVICA 0:1 (0:0)

18.270; Rodriguez 58./11-m

ŠVEDSKA - ITALIJA 1:0 (0:0)

50.000; Johansson 62.

Povratne tekme bodo od 12. do 14. 11.

D. S.