TV SLO 2/MMC: EP v atletiki – Šutejeva obstala v kvalifikacijah

V Berlinu so padle prve končne odločitve. Foto: Reuters

Janežič oproščen kvalifikacij na 400 m

7. avgust 2018 ob 10:31,

zadnji poseg: 7. avgust 2018 ob 20:26

Berlin - MMC RTV SLO, STA

Janežič optimistično v polfinale V dopoldanskem delu so potekale tudi kvalifikacije v teku na 400 metrov, a je bil Luka Janežič skupaj še z osmimi tekači neposredno uvrščen v polfinale v sredo, nastopil bo v tretji polfinalni skupini (19.44).

Letošnja sezona slovenske rekorderke ni potekala po načrtih, zimsko sezono je v celoti izpustila zaradi poškodbe, ki se je vlekla tri mesece. Tudi poleti so jo spremljale zdravstvene težave, nobena hujša, zato je kmalu po začetku poletnega dela izpolnila normo za EP in jo nato tudi večkrat potrdila.

Slovenska rekorderka je tako obstala v kvalifikacijah in si ni uspela izboriti svojega četrtega finala na petem EP-ju.

Sledila je usodna višina 4,35 m, na kateri je bila Šutejeva prvič s pokrčenimi koleni daleč od uspeha, saj ni niti končala premeta prek letvice. Tudi v drugem in tretjem skoku ni bila uspešna, v zadnjem je šla celo s celim telesom pod letvico.

Janežič je bil med dvanajstimi najboljšimi po prijavljenih izidih in mu zato danes ni bilo treba teči v kvalifikacijah. Prvi polfinalni tek se bo začel ob 19.30, v finale, ki bo v petek ob 21.05, pa vodijo prvi dve mesti v vsaki skupini ter še dva najhitrejša dosežka po času. Janežič ima četrti čas sezone (45,38) v tretji skupini.

"Super skupina, z vsemi je Janežič že tekmoval. Tekel bo v zadnji skupini in zato ne bo taktičnega teka. Pripravljen je dobro, ni tekel sicer v kvalifikacijah, toda jutri bo nov dan, vse se začenja znova in prvenstvo zahteva popoln napad. Včeraj je imel še zadnji močnejši trening, prej poškodovana noga je zelo dobro prestala obremenitve in gremo optimistično v polfinale," je pred odhodom na zadnji trening pred tekmo povedal trener Janežiča Rok Predanič.

Podobno je bila kvalifikacij oproščena v ženskem teku na 400 metrov tudi Anita Horvat.

Prvi končni odločitvi na EP-ju

V prvih dveh končnih odločitvah evropskega prvenstva v atletiki v Berlinu sta v hitri hoji na 50 km zmagala Ukrajinec Marjan Sakalnicki (3:46:32) in Portugalka Ines Henriques (4:09:21).