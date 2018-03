Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.9 od 8 glasov Ocenite to novico! Beat Feuz ima zdaj v lasti naslov svetovnega prvaka in smukaški globus. Foto: Reuters

Feuzu smukaški globus ob dvojni zmagi Avstrijcev

Martin Čater 20.

14. marec 2018 ob 08:43,

zadnji poseg: 14. marec 2018 ob 14:05

Are - MMC RTV SLO

Beat Feuz je s tretjim mestom na finalu v Areju potrdil mali kristalni globus v smuku. Dvojno zmago slavijo Avstrijci po zaslugi Vincenta Kriechmayrja in Matthiasa Mayerja.

Pred finalom na Švedskem je imel Feuz 60 točk naskoka pred edinim tekmecem za smukaški naslov Akslom Lundom Svindalom. Feuz je štartal pred Norvežanom in ko je postavil najboljši čas, je bilo jasno, da bo le stežka ostal brez malega kristalnega globusa. Vse dileme so bile razrešene tri minute pozneje, ko je Svindal prišel v cilj z osmimi stotinkami zaostanka.

Kazalo je, da bo Feuz smuk v Areju dobil, vendar ga je z vrha spravil Kriechmayr. Hitrejši je bil za štiri stotinke. S tem pa tekma še ni bila končana. Čas Kriechmayrja je s številko 17 izenačil rojak Mayer.

Edini slovenski predstavnik na finalu Martin Čater je bil 20. (+1,19) in tako ostal brez novih točk.

Feuz, aktualni svetovni prvak, je tako postal osmi Švicar z malim kristalnim globusom v smuku. Pred to sezono je bil najvišje v seštevkih svetovnega pokala leta 2012, ko je sezono na drugem mestu v skupnem seštevku, smukaškem seštevku in seštevku kombinacije ter na tretjem mestu v seštevku superveleslaloma.

Končni vrstni red: 1. V. KRIECHMAYR AVT 1:20,21 . M. MAYER AVT +0,00 3. B. FEUZ ŠVI 0,04 4. A. L. SVINDAL NOR 0,12 5. T. DRESSEN NEM 0,24 6. M. MUZATON FRA 0,30 7. M. FRANZ AVT 0,32 8. J. CLAREY FRA 0,42 9. K. JANSRUD NOR 0,43 10. B. ROGER FRA 0,44 11. A. THEAUX FRA 0,50 12. M. ODERMATT ŠVI 0,64 13. D. PARIS ITA 0,70 14. M. OSBORNE PARADIS KAN 0,72 15. H. REICHELT AVT 0,71 ... 20. M. ČATER SLO 1,19 Smuk (9/9): 1. B. FEUZ ŠVI 682 2. A. L. SVINDAL NOR 612 3. T. DRESSEN NEM 446 4. D. PARIS ITA 386 5. V. KRIECHMAYR AVT 384 6. M. MAYER AVT 348 7. K. JANSRUD NOR 343 8. H. REICHELT AVT 268 9. A. THEAUX FRA 238 10. M. FRANZ AVT 207 ... 24. M. ČATER SLO 59 36. B. KLINE SLO 24 46. K. KOSI SLO 14 Skupno (34/37): 1. M. HIRSCHER AVT 1.494 2. H. KRISTOFFERSEN NOR 1.205 3. B. FEUZ ŠVI 856 4. K. JANSRUD NOR 844 5. A. L. SVINDAL NOR 826 6. A. PINTURAULT FRA 687 7. T. DRESSEN NEM 612 8. V. KRIECHMAYR AVT 604 9. M. MAYER AVT 602 10. A. MYHRER ŠVE 522 34. Ž. KRANJEC SLO 227 51. M. ČATER SLO 133 66. B. KLINE SLO 83 78. Š. HADALIN SLO 58 96. K. KOSI SLO 42 54. M. HROBAT SLO 3

R. K.