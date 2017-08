Ratejeva trepeta za nadaljevanje finala - v prvo 61,05, nato prestop, v tretje 59,11

Agata Zupin v polfinalu teka na 400 metrov

8. avgust 2017

zadnji poseg: 8. avgust 2017 ob 20:51

London - MMC RTV SLO, STA

Na svetovnem prvenstvu v atletiki Martina Ratej nocoj tekmuje v finalu meta kopja, na 400 m ovire pa bo v polfinalu presenetljivo tekla Agata Zupin.

35-letna Ratejeva, ki je velika tekmovanja prepogosto zapuščala razočarana, je v nedeljskih kvalifikacijah že s prvim metom, dolgim 65,64 metra, dosegla kvalifikacijsko normo za finale. Z drugim izidom med vsemi je napovedala tudi boj za odličja (boljša je bila le Kitajka Huihui Lju - 67,59 m). Če bo počistila z demoni iz preteklosti, je mogoče prav vse.

V prvi seriji finala je kopje vrgla 61,05 m daleč in bila peta. V drugem poskusu je takoj po izmetu videla, da orodje ne bo letelo daleč, zato je namerno prestopila in zdrsnila na osmo mesto. Tudi tretji met ji ni uspel najbolje, kopje je pristalo pri 59,11 m. Ratejeva bo tako do konca tretje serije trepetala, da je ne prehiti nobena tekmica več in bo ostala med najboljšo osmerico, ki bo metala še trikrat.

"Vsaka tekmovalka želi uspeti, tudi jaz. Vse tekmovalke so dobro pripravljene, sploh Kitajka, tu pa sta še Kolakova in Špotakova. Vse bo odvisno od mene. Če bom ponovila rezultat iz kvalifikacij, bom zadovoljna," je pred finalom povedala slovenske rekorderka.

Glavni favoritinji za zlato sta olimpijska prvakinja Sara Kolak in svetovna rekorderka (72,28 m) Barbora Špotakova, ki ima v svoji kolekciji že vse lovorike.

Številni atleti, ki prebivajo v enem izmed uradnih hotelov prvenstva, so zboleli za gastroenteritisom, bolj znanim pod imenom trebušna gripa. Med njimi je tudi Isaac Makwala iz Bocvane. Bolezen ga je prisilila k odstopu na 200 m, tekel pa ne bo niti v današnjem finalu teka na 400 m, kjer bi bil eden izmed glavnih izzivalcev svetovnega rekorderja Wayda van Niekerka. Zbolelo je več bocvanskih, nemških, kanadskih, irskih in portoriških atletov.



Ob 21.35 čaka nov nastop 19-letno Agato Zupin. Včeraj se je z izidom 56,54 in četrtim mestom v svoji skupini neposredno prebila v nadaljevanje tekmovanja. Skupno je letošnja evropska mladinska podprvakinja dosegla 27. čas. Če ji bo v polfinalu uspel brezhiben tek, bi prav lahko izboljšala osebni (in s tem državni) rekord 55,96.

Vrhunec torkovega sporeda (prenos je na TV SLO 2 in na MMC-ju) bo ob 22.50, ko bo moški finale na 400 metrov s svetovnim rekorderjem Waydom van Niekerkom.

Torkov spored SP-ja v Londonu:

20.20: Kopje (Ž), finale (Ratej)

20.30: 200 m (Ž), 1. krog



20.35: Palica (M), finale

21.35: 400 m ovire (Ž), polfinale (Zupin)



21.40: Krogla (Ž), kvalifikacije

22.10: 3.000 m zapreke (M), finale



22.35: 800 m (M), finale

22.50: 400 m (M), finale

