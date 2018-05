Rusi napolnili mrežo Avstrije, Kanadčani pa Južne Koreje, Švedi strli Čehe

Nemci proti Norveški

6. maj 2018 ob 11:21,

zadnji poseg: 6. maj 2018 ob 18:42

Köbenhavn,Herning - MMC RTV SLO

Na svetovnem prvenstvu elitne divizije v hokeju sta se hokejski velesili Rusija in Kanada znesli nad svojima nasprotnikoma. Še eden favorit za končno zmago, Švedska, pa je morala vložiti več truda za zmago nad Čehi.

Bolj kot uvodni dve tekmi dneva, ko so Rusi, aktualni olimpijski prvaki avstrijsko mrežo zatresli sedemkrat, Kanadčani pa so gostiteljem letošnjega olimpijskega turnirja, dali kar deset zadetkov, je bil zanimiv dvoboj med Švedsko in Češko.

Švedi želijo nov naslov svetovnih prvakov, do zdaj so jih osvojili 10, Čehi pa so še uspešnejši, osvojili so 12 naslovov.

Švedi so srečanje začeli podjetnejše, po pritisku so zadeli v 5. minuti. V hitri akciji je Mattias Janmark podal Rickardu Rakellu na levo stran, ta pa je brez težav ugnal vratarja Češke (1:0). Dvojica je "zakrivila" tudi drugi zadetek Švedov v osmi minuti. Švedi so imeli igralca več, v gneči pred vrati pa je Janmark uspel plošček med nogama vratarja spraviti v mrežo.

Češki gol so Švedi oblegali tudi na začetku druge tretjine, a Čehi so se ubranili in svojo mrežo so ohranili nedotaknjeno. V nadaljevanju igre so Čehi uspeli vzpostaviti ravnotežje, v 34. minuti pa so z igralcem več uspeli znižati zaostanek (2:1), ko je od daleč silovito in natančno meril Filip Hronek.

Švedi so po zatišju zadeli v pravem trenutku, Mika Zibanejad je povzdignil plošček in vratar je bil nemočen. Tomas Hyka je s strelom od daleč presenetil vratarja Švedske (3:2).

2. krog, skupina A, Köbenhavn:

AVSTRIJA - RUSIJA

0:7 (0:3, 0:3, 0:1)

Grigorenko 10., 24., Anisimov 12., Barabanov 14., Kaprizov 30., Mamin 38., Mihejev 54.

Ob 16.15:

ŠVEDSKA - ČEŠKA

3:2 (2:0, 0:1, -:-)

Rakell 5., Janmark 8., Zibajenad 44.; Hronek 34., Hyka 56.

Prenos na TV SLO 2 in MMC-ju.

Ob 20.15:

SLOVAŠKA - ŠVICA

Lestvica: * x RUSIJA 2 2 0 0 0 6 ŠVEDSKA 1 1 0 0 0 3 FRANCIJA 2 1 0 0 1 3 ŠVICA 1 0 1 0 0 2 -------------------------------------- ČEŠKA 1 0 1 0 0 2 SLOVAŠKA 1 0 0 1 0 1 AVSTRIJA 2 0 0 1 1 1 BELORUSIJA 2 0 0 0 2 0 * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih

Skupina B, Herning:

JUŽNA KOREJA - KANADA

0:10 (0:2, 0:6, 0:2)

Nugent-Hopkins 9., Jost 18., 37., Parayko 22., O'Reilly 22., Dubois 23., Schenn 28., Edmundson 37., McDavid 45., Eberle 49.

Ob 16.15:

NEMČIJA - NORVEŠKA

4:4 (2:2, 1:1, -:-)

Hager 15., 28., Michaelis 19., Seidenberg 51.; Olimb 2., Olsen 8., Bastiansen 22., Sorvik 51.

Ob 20.15:

LATVIJA - FINSKA

Lestvica: * x ZDA 2 1 1 0 0 5 KANADA 2 1 0 1 0 4 FINSKA 1 1 0 0 0 3 DANSKA 2 0 1 0 1 2 -------------------------------------- LATVIJA 1 0 1 0 0 2 NEMČIJA 1 0 0 1 0 1 NORVEŠKA 1 0 0 1 0 1 JUŽNA KOREJA 2 0 0 0 2 0 * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih



T. J.