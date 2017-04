TV SLO 2/MMC: Hopsi Polzela - Krka (3. četrtina)

Union Olimpija nujno potrebuje zmago

19. april 2017 ob 17:38,

zadnji poseg: 19. april 2017 ob 18:58

Ljubljana - MMC RTV SLO

V 7. krogu državnega prvenstva v košarki sta se prvi na parket podali ekipi Hopsi Polzela in Krka. Tekmo si lahko ogledate na 2. programu TV Slovenija in MMC-ju.

Novomeščani so sicer dobili vse tri medsebojne obračune v letošnji sezoni, a Hopsi so zelo neugoden nasprotnik, kar dokazuje tudi zmaga nad Unionom Olimpijo v prejšnjem krogu.

Nevarnosti se zaveda tudi trener Krke Simon Petrov: "V zadnjem času so v odlični formi, saj so premagali tudi Union Olimpijo. Mi gremo po zmago, a bomo za to morali vseh 40 minut biti popolnoma zbrani."

Krka trenutno zaseda prvo mesto v Ligi za prvaka. Deli si ga z Rogaško, ki se bo v tem krogu pomerila z Unionom Olimpijo. Ljubljančani zasedajo predzadnje mesto. "Če želimo ostati v borbi za polfinale Lige Nova KBM, moramo tekmo preprosto dobiti. Naredili bomo vse v naši moči, da srečanje dobimo. Ostalo ne šteje nič," je povedal trener Olimpije Gašper Okorn.

Liga Nova KBM, 7. krog:

Liga za prvaka

Danes ob 18.00:

HOPSI POLZELA - KRKA

-:- (26:20, 15:18, -:-, -:-)

Prenos na TV SLO 2 in MMC-ju.



Ob 20.00:

UNION OLIMPIJA - ROGAŠKA



ZLATOROG LAŠKO - HELIOS SUNS

Lestvica: KRKA 6 5 1 11 ROGAŠKA 6 5 1 11 ZLATOROG 6 3 3 9 HOPSI POLZELA 6 3 3 9 UNION OLIMPIJA 6 2 4 8 HELIOS SUNS 6 0 6 6

Liga za obstanek

TERME OLIMIA PODČ. - SIXT PRIMORSKA

75:90 (17:22, 23:19, 21:22, 14:27)

Štruc 18; Ožegovič 18, Čapin 15.



Danes ob 19.00:

TAJFUN - PORTOROŽ



Ob 20.00:

ŠENČUR GGD - LTH CASTINGS

Lestvica: SIXT PRIMORSKA 18 15 3 33 ŠENČUR GGD 16 11 5 27 TAJFUN 16 11 5 27 TERME OLIMIA PODČETRTEK 17 8 9 25 LTH CASTINGS 17 5 16 22 PORTOROŽ 18 1 17 19





D. S.