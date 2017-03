Video: Kraft popravil svetovni rekord - 253,5 m!

Tepeš v poskusni seriji 239,5 m

18. marec 2017 ob 15:43,

zadnji poseg: 18. marec 2017 ob 18:26

Vikersund - MMC RTV SLO

Na ekipni tekmi smučarskih skakalcev v Vikersundu je bil dvakrat postavljen nov svetovni rekord. Najprej je Robert Johansson poletel 252,0 m, nato pa je Stefan Kraft pristal pri 253,5 m.

Po dveh letih je svetovni rekord izboljšan. Februarja 2015 je najprej Peter Prevc kot prvi poletel prek 250,0 m, zatem pa je za meter in pol njegov dosežek izboljšal Norvežan Anders Fannemel.

Sedmič se je svetovni rekord popravil v Vikersundu. Rekord ima norveška letalnica od leta 2011, ko ga je popravil Johan Remen Evensen. Tedaj ga je Vikersund odvzel Planici, kjer so se prej popravljali kar 24 let.

Johansson je poskrbel, da je bil tretji izmed zadnjih petih svetovnih rekordov postavljen na slovenskih smučeh. Johansson namreč skače na slatnarjevih, Evensen in Prevc sta ga postavila z elanovimi, Kraft pa ima tako kot Fannemel fischerjeve.

Med 12 reprezentancami Slovenija nastopa v postavi Anže Lanišek, Jurij Tepeš, Peter Prevc in Domen Prevc.

Tekma se je po prvotnem sporedu začela ob 16.15, toda ves čas je organizatorjem težave povzročal močan veter. Dolgo je trajalo, da je nastopilo deset skakalcev. Ko sta bila v prvi skupini na vrhu še Avstrijec Michael Hayböck in Poljak Piotr Zyla, so se odločili za razveljavitev rezultatov in nov začetek ob 17.15, oziroma so zatem prestavili še za 15 minut.

Vendarle so se razmere potem umirile, vendar pa so bile še vedno težavne in žrtev teh je bil Anže Lanišek. Pred razveljavitvijo izidov je z 203,5 m celo vodil, potem pa ga je polomil in pristal pri vsega 120,0 m, s čimer je Slovenija za najboljšimi ogromno zaostala. Slovenija je bila po prvi skupini šele deveta, za vodilno Avstrijo pa je zaostajala več kot 120 točk. Druga je bila Poljska z novim državnim rekordom Piotra Zyle (245,5 m).

V drugi skupini, kjer je Johansson popravil svetovni rekord, je Slovenija s poletom Jurija Tepeša 210,0 m pričakovano pridobila in napredovala na šesto mesto. Norveška je napredovala na drugo mesto, vodstvo pa so zadržali Avstrijci. V tretji skupini je odlično nastopil Peter Prevc in z 233,0 m in Slovenijo popeljal na četrto mesto, ki ga je z 216,5 m zadržal Domen Prevc. V četrti skupini je najprej Andreas Wellinger z 245,0 m izenačil nemški rekord, za njim pa je izvrstno do nove rekordne znamke poletel Kraft.

Slovenci skačejo osmi po vrsti. Neposredni prenos ekipne tekme lahko spremljate na TV SLO 2 in MMC-ju. Izidi ekipne tekme štejejo tudi v seštevek Raw Air turneje, kjer vodi Andreas Wellinger pred Stefanom Kraftom, Peter Prevc pa je šesti. V nedeljo bo na največji letalnici na svetu še posamična tekma, s katero se bo zaključila norveška turneja. V petkovih kvalifikacijah se je od Slovencev najbolj izkazal Domen Prevc, ki je zasedel 3. mesto. Do konca sezone so po Vikersundu le še poleti v Planici.

DALJAVE SLOVENCEV 1. serija 2. serija Anže LANIŠEK 120,0 m Jurij TEPEŠ 210,0 m Peter PREVC 233,0 m Domen PREVC 216,5 m



V poskusni seriji so bili Slovenci odlični. Jurij Tepeš je bil z 239,5 m drugi najdaljši, dlje (243,0 m) je poletel le Piotr Zyla. Peter Prevc je bil z 201,0 m peti, Anže Lanišek z 218,0 m šesti, Domen Prevc pa z 201,5 m 11.

Po prvi seriji: točke 1. NORVEŠKA 818,1 Tande/Johansson/Forfang/Stjernen 2. POLJSKA 817,6 Zyla/Kubacki/Kot/Stoch 3. AVSTRIJA 779,0 Hayböck/Fettner/Schlierenzauer/Kraft 4. SLOVENIJA 678,6 Lanišek 120,0 m/Tepeš 210,0/P. Prevc 233,0/D. Prevc 216,5 5. JAPONSKA 668,1 6. NEMČIJA 648,4 7. ČEŠKA 586,3 8. ŠVICA 521,9 9. ZDA 506,8 10. FINSKA 505,8

