Domen Prevc tretji v kvalifikacijah Vikersunda

Wellinger z drugim mestom znova prevzel vodstvo na turneji Raw Air

17. marec 2017 ob 12:26,

zadnji poseg: 17. marec 2017 ob 22:32

Vikersund - MMC RTV SLO/STA

Smučarji skakalci so na norveški turneji na zadnjem prizorišču v Vikersundu, kjer leži največja letalnica na svetu. Po težavah z vetrom so kvalifikacije le spravili pod streho. Domen Prevc je zasedel 3. mesto.

Najmlajši od bratov Prevc je pristal pri 220,5 metra ter zaostal le za Poljakom Kamilom Stochom (226,5 m) in Nemcem Andreasom Wellingerjem (223,0 m), ki je na turneji Raw Air znova prevzel vodstvo. Do zdaj vodilni Avstrijec Stefan Kraft je namreč kvalifikacije končal šele na 10. mestu (197,0 m).

Med deseterico sta od Slovencev poletela še osmi Jurij Tepeš (205,5 m) in deveti Peter Prevc (206,5 m). Na nedeljsko tekmo so se uvrstili tudi Anže Lanišek (16.), Anže Semenič (20.) in Jernej Damjan (22.), medtem ko je bil Nejc Dežman preskromen (42.).

Domen Prevc: Še so rezerve

Spored je bil večkrat spremenjen. Zaradi odpovedane tekme v Lillehammerju so sprva načrtovali, da bodo danes v Vikersundu izpeljali tekmo z eno serijo, a so se nato odločili za kvalifikacije.



Te so bile najprej predvidene za 19.30, a nato preložene na poznejši termin (začele so se šele ob 20.45), saj so morali prej letalci opraviti še uradni trening. Na treningu je imel najdaljši polet Avstrijec Manuel Fettner, ki je pristal pri 235,5 metra. Od Slovencev je najdlje letel Semenič (200 m), Peter Prevc je skočil 135 m. Dolgih poletov je bilo malo, pogosto so tudi menjali zaletna mesta.

"Dan se mi niti ni vlekel, šlo je kar hitro, ni bilo pa tako, da bi v tem čakanju prav užival. Treba je biti zbran, delati z glavo. Mislim, da ko bom enkrat naštudiral to skakalnico, bo šlo daleč. To, da me v zraku premetava, je posledica tega, da skok še ni v redu in da so še rezerve," je povedal Domen Prevc.

V soboto ob 16.15 bo ekipna tekma, prenos bo na TV SLO 2 in MMC-ju.

V spodnji FIS-ovi aplikaciji lahko preverite podrobne izide kvalifikacij. Na štartni listi je bilo kar 73 skakalcev.

Kvalifikacije: daljave točke 1. K. STOCH POL 226,5 216,9 2. A. WELLINGER NEM 213,0 214,1 3. D. PREVC SLO 220,5 207,6 4. M. HAYBÖCK AVT 213,5 202,9 5. M. EISENBICH. NEM 213,5 200,6 6. N. KASAI JAP 214,5 200,2 7. M. KOT POL 206,5 196,8 8. J. TEPEŠ SLO 205,5 191,7 9. P. PREVC SLO 206,5 186,7 10. S. KRAFT AVT 197,0 184,8 11. R. JOHANSSON NOR 200,5 183,9 12. A. STJERNEN NOR 196,5 179,9

16. A. LANIŠEK SLO 202,0 176,6 20. A. SEMENIČ SLO 196,0 170,1 22. J. DAMJAN SLO 190,0 169,5

Brez uvrstitve na tekmo: 42. N. DEŽMAN SLO 179,0 146,2





Raw Air turneja

Vrstni red (8/10): točke 1. A. WELLINGER NEM 1.445,9 2. S. KRAFT AVT 1.421,9 3. M. EISENBICHLER NEM 1.406,8 4. A. STJERNEN NOR 1.380,7 5. K. STOCH POL 1.363,9 6. P. PREVC SLO 1.346,7 7. J. A. FORFANG NOR 1.339,5 8. M. KOT POL 1.311,9 9. D. ITO JAP 1.303,6 10. R. FREITAG NEM 1.288,5 ... 18. J. DAMJAN SLO 1.186,2 28. N. DEŽMAN SLO 887,0 38. J. TEPEŠ SLO 722,8 39. A. SEMENIČ SLO 687,5 48. D. PREVC SLO 574,9 51. A. LANIŠEK SLO 558,8 55. T. BARTOL SLO 504,2

