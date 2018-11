Max Franz v Lake Louisu presenetil favorite

Na štartu štirje Slovenci

24. november 2018 ob 18:43,

zadnji poseg: 24. november 2018 ob 21:15

Lake Louise - MMC RTV SLO

Avstrijec Max Franz je presenetljivi zmagovalec uvodnega smuka nove sezone svetovnega pokala v Lake Louisu. Franz, ki ni sodil v najožji krog favoritov, je najboljši čas postavil s številko ena.

29-letni Franz je slavil z 28 stotinkami prednosti pred Italijanom Christofom Innerhoferjem, ki je imel štartno številko dve. Tretje mesto je pripadlo Italijanu Dominiku Parisu.

Za Franza je to druga zmaga v karieri, prvič je zmagal v Val Gardeni decembra 2016.

Prvi favorit oziroma najboljši smukač lanske zime Švicar Beat Feuz je osvojil šesto mesto.

Od štirih Slovencev sta z nastopom že opravila Martin Čater, ki je trenutno 29., in Klemen Kosi, ki je 37.

Na štartu sta še Boštjan Kline (61) in Miha Hrobat (65).





ALPSKO SMUČANJE - SVETOVNI POKAL (M) LAKE LOUISE, smuk Trenutni vrstni red: 1. M. FRANZ AVT 1:46,18 2. C. INNERHOFER ITA +0,28 3. D. PARIS ITA 0,54 4. V. KRIECHMAYR AVT 0,57 5. J. CLAREY FRA 0,64 6. B. FEUZ ŠVI 0,67 7. T. DRESSEN NEM 0,78 8. A. L. SVINDAL NOR 0,80 . M. MAYER AVT 0,80 10. J. KRÖLL ZDA 1,04 11. S. NYMAN NOR 1,21 12. B. BENNETT ZDA 1,24 28. M. ČATER SLO 2,17 36. K. KOSI SLO 3,01 ------------- na štartu: ------------- 61 B. KLINE SLO 65 M. HROBAT SLO

Prenos dogajanja iz Lake Louisa spremljajte v spodnji aplikaciji.

A. V.