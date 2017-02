Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Kjetil Jansrud je eden glavnih favoritov za zmago. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

TV SLO 2/MMC: Moški smuk na SP-ju

Boštjan Kline ima številko 8

12. februar 2017 ob 13:30,

zadnji poseg: 12. februar 2017 ob 13:33

St. Moritz - MMC RTV SLO

Po ženskem smuku se je v St. Moritzu ob 13.30 začel še moški smuk. Megla, ki se je včeraj zadržala v osrednjem delu proge in razočarala 35.000 na spektakel pripravljenih gledalcev, tudi tokrat nekoliko nagaja.

Na štartu so tudi štirje Slovenci, Boštjan Kline bo nastopil s številko 8.

Štartna lista (prenos TVS 2/MMC): 1 C. JANKA ŠVI 2 M. OSBORNE-PARADIS KAN 3 A. THEAUX FRA 5 D. PARIS ITA 6 V. KRIECHMAYR AVT 7 P. FILL ITA 8 B. KLINE SLO 9 K. JANSRUD NOR 11 T. GANONG ZDA 13 B. FEUZ ŠVI 15 H. REICHELT AVT 17 E. GUAY KAN 19 M. MAYER AVT 20 A. A. KILDE NOR 22 K. KOSI SLO 30 R. PERKO SLO 34 M. HROBAT SLO

M. R.