Boštjan Kline je na sobotnem smuku zasedel 25. mesto. Foto: Reuters

TV SLO 2/MMC: Moški superveleslalom

Na štartu štirje Slovenci

26. november 2017 ob 20:04

Lake Louise - MMC RTV SLO

V Lake Louisu se je ob 20.00 začel prvi moški superveleslalom za svetovni pokal v tej sezoni. Na štartu so tudi štirje Slovenci.



Prenos je na TV SLO 2 in MMC-ju. Sobotni smuk je dobil Švicar Beat Feuz.

Štartna lista: 1 M. MAYER AVT 2 C. INNERHOFER ITA 3 D. PARIS ITA 4 M. CAVIEZEL ŠVI 5 H. REICHELT AVT 6 B. KLINE SLO 7 K. JANSRUD NOR 9 A. A. KILDE NOR 11 E. GUAY KAN 13 P. FILL ITA 15 A. L. SVINDAL NOR 17 M. FRANZ AVT 19 B. FEUZ ŠVI 22 M. ČATER SLO 33 K. KOSI SLO 56 T. DEBELAK SLO

M. R.