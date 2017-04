TV SLO 2/MMC: Union Olimpija - Krka, 2. četrtina

Derbi košarkarskega prvenstva

8. april 2017 ob 17:43,

zadnji poseg: 8. april 2017 ob 18:21

Ljubljana - MMC RTV SLO

V 5. krogu Lige Nova KBM za prvaka se v Hali Tivoli merijo košarkarji Uniona Olimpije in Krke. Prenos tekme na TV SLO 2 in MMC-ju.

Novomeščani imajo v boju za košarkarskega prvaka eno zmago več kot Ljubljančani.

Tudi tokrat gredo na zmago, kot je povedal trener Krke Simon Petrov: "Zavedamo se, da nas v Ljubljani čaka še ena težka in trda tekma. Potrebovali bomo 40 minut zelo zbrane in čvrste igre, če želimo presenetiti Olimpijo in se ji oddolžiti za poraz v pokalnem finalu."

Ljubljančani, ki so v prejšnjem krogu morali priznati premoč Zlatorogu, želijo prikazati boljšo igro. "Na zadnji tekmi v Laškem smo pokazali res slabo predstavo. Izgledali smo več kot slabo, zaskrbljujoče. Zadnja dva dni smo poskusili izkoristiti predvsem, da ugotovimo napake in, da se na tekmi s Krko spet postavimo na pravo pot. Želimo se postaviti v nek začetni položaj, da začnemo znova. Verjetno bo to trajalo nekaj časa, ampak optimistično in pozitivno zremo naprej, saj se zavedamo, da smo nekoliko pod pričakovanji začeli Ligo Nova KBM za prvaka. Mnenja sem, da je časa še dovolj. Tekma z novomeško Krko je derbi in motiva za dokazovanje nam ne manjka. Igramo doma pred našo publiko. Razmišljamo v smeri, da srečanje dobimo, bo pa potrebno veliko postoriti in biti predvsem potrpežljiv," je povedal trener Uniona Olimpije Gašper Okorn.

Liga Nova KBM, 5. krog

Liga za prvaka

Danes ob 18.00:

UNION OLIMPIJA - KRKA

-:- (19:17, -:-, -:-, -:-)

(prenos na TV SLO 2 in MMC-ju)



Ob 19.00:

ROGAŠKA - HELIOS SUNS



Ob 20.00:

HOPSI POLZELA - ZLATOROG LAŠKO

Lestvica: ZLATOROG 4 3 1 7 KRKA 4 3 1 7 ROGAŠKA 4 3 1 7 UNION OLIMPIJA 4 2 2 6 HOPSI POLZELA 4 1 3 5 HELIOS SUNS 4 0 4 4

Liga za obstanek

PORTOROŽ - LTH CASTINGS

81:86 (21:18, 15:14, 27:26, 18:28)

Škerbec 22, Borse 19; Grubelič in Grum po 20.



Sobota ob 19.00:

TAJFUN - SIXT PRIMORSKA

Ob 20.00:

TERME OLIMIA PODČETRTEK - ŠENČUR GGD

Lestvica: SIXT PRIMORSKA 15 13 2 28 ŠENČUR GGD 14 10 4 24 TAJFUN 14 9 5 23 TERME OLIMIA PODČETRTEK 14 7 7 21 LTH CASTINGS 15 4 11 19 PORTOROŽ 16 1 15 17

