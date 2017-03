Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Hrvaška nogometna zveza zaupa Anteju Čačiću, danes so mu podaljšali sodelovanje za še dve leti. Foto: Reuters Sorodne novice Z zmago nad Škoti "pripravljena odskočna deska za SP" Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

TV SLO 2/MMC ob 20.35: Hrvaška - Ukrajina

Slovenija bo v nedeljo igrala proti Škotski

24. marec 2017 ob 19:47

Zagreb - MMC RTV SLO

Kvalifikacije za svetovno prvenstvo se nadaljujejo. Na 2. programu TV Slovenija in na MMC-ju si lahko ob 20.35 ogledate tekmo med Hrvaško in Ukrajino.

Gre za derbi v skupini I. Hrvati zasedajo prvo mesto, Ukrajinci pa bodo na Maksimiru skušali presenetiti gostitelje in se jim tako približati na lestvici. A čaka jih težka naloga, saj bodo na domači tekmi prvič po dveh letih na tribunah lahko tudi navijači.

Tribune največjega zagrebškega stadiona bodo tako nabito polne, kar se ni zgodilo od dvoboja Hrvaške in Srbije pred štirimi leti. V prodajo je šlo 27.400 vstopnic, okoli 2.000 bo ukrajinskih navijačev.

Reprezentanci Hrvaške in Ukrajine sta do zdaj odigrali sedem medsebojnih tekem, "vatreni" so izgubili le enkrat. Ukrajinski selektor Andrej Ševčenko je na novinarski konferenci o tekmecih govoril z velikim spoštovanjem in povedal, da bo za Ukrajino vsak rezultat razen poraza pozitiven.

Hrvate bo vodil trener Ante Čačić. Trener, ki je reprezentanco prevzel leta 2015, bo Vatrene vodil še dve leti, je na današnji seji odločil izvršni odbor Hrvaške nogometne zveze (HNZ).

KVALIFIKACIJE ZA SP 2018

Skupina I

Petek ob 18.00:

TURČIJA - FINSKA

Ob 20.45:

KOSOVO - ISLANDIJA



HRVAŠKA - UKRAJINA

Prenos na TV Slovenija 2 in na MMC-ju.

Lestvica: HRVAŠKA 4 3 1 0 10:1 10 UKRAJINA 4 2 2 0 7:3 8 ISLANDIJA 4 2 1 1 6:5 7 TURČIJA 4 1 2 1 5:5 5 FINSKA 4 0 1 3 3:6 1 KOSOVO 4 0 1 3 1:12 1

Skupina D

Petek ob 18.00:

GRUZIJA - SRBIJA

Ob 20.45:

IRSKA - WALES

AVSTRIJA - MOLDAVIJA

Lestvica: IRSKA 4 3 1 0 7:3 10 SRBIJA 4 2 2 0 9:5 8 WALES 4 1 3 0 8:4 6 AVSTRIJA 4 1 1 2 6:7 4 GRUZIJA 4 0 2 2 3:5 2 MOLDAVIJA 4 0 1 3 2:11 1

Skupina G

Petek ob 20.45:

LIECHTENSTEIN - MAKEDONIJA

ITALIJA - ALBANIJA

ŠPANIJA - IZRAEL

Lestvica: ŠPANIJA 4 3 1 0 15:1 10 ITALIJA 4 3 1 0 11:4 10 IZRAEL 4 3 0 1 8:5 9 ALBANIJA 4 2 0 2 4:6 6 MAKEDONIJA 4 0 0 4 4:11 0 LIECHTENSTEIN 4 0 0 4 1:16 0

D. S.